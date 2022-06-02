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    Выбираем на любой вкус: 35 ресторанов и кафе под одной крышей

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    Сложно выбрать, куда бы отправиться поесть вечером, особенно если планировать семейный ужин или встречу друзей. Основная сложность — выбрать устраивающий всех ресторан (или кафе). А если вдруг заведение чем-то не устроит, нужно опять искать, выбирать, перемещаться по городу…

    Фото: предоставлено пресс-службой CITY FOOD
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    Все эти проблемы можно решить, если спланировать визит в гастрономическое пространство CITY FOOD на 4-м этаже ТРК «Сити Молл»: оно объединяет 35 кафе и ресторанов — одни из лучших проектов города, связанные с едой, — под одной крышей.

    Здесь есть рестораны, кафе, кондитерские и бары, представляющие русскую, китайскую, итальянскую, грузинскую, американскую, восточную и другие кухни. В CITY FOOD можно съесть бургер или лапшу, пиццу или стейк, пончики или булочки синнабон — в общем, меню на любой вкус.

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    Вот некоторые из ресторанов и кафе, представленных здесь:

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    IKIGAI — это японское понятие, которое используется для обозначения ощущения собственного предназначения в жизни. В основе меню этого заведения — суши и традиционный суп рамэн с пшеничной лапшой. Но можно также заказать роллы, боулы и татаки.

    Samarkind — проект, в котором сочетаются колоритная аутентичная кухня и гостеприимная восточная атмосфера, а в меню можно выбрать бестселлеры кухни Средней Азии в современном исполнении.

    В NGON, как видно из названия, подают модную сейчас вьетнамскую еду. Всем любителям Фо Бо — сюда! А если кто любит паэлью и другую еду Барселоны, то найдет эти блюда в Барслона.Еда.

    Фото: предоставлено пресс-службой CITY FOOD
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    Для тех же, кто не рискует экспериментировать, работают представители традиционных для фудкортов сетей быстрого питания.

    Можно смело назвать это место центром притяжения всех любителей вкусно поесть, желающих познакомиться с кухнями стран мира, открыть новые гастрономические границы — или провести время в любимом ресторане или кафе.

    В CITY FOOD можно устроить целое путешествие, переходя из заведения в заведение и пробуя что-то новое. Хотите попробовать Пад Тай? Или, например, узнать, что такое сабих? Эклер с лавандой или врап оушн? Приходите и пробуйте!

    Но есть и вариант провести весь вечер в любимом кафе: пригласить любимого человека на романтический ужин или устроить большую и шумную встречу друзей. И, конечно, здесь всегда найдется местечко, в котором можно отдохнуть всей семьей и не переживать, как накормить детей.

    Фото: предоставлено пресс-службой CITY FOOD
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    А чтобы родители тоже могли спокойно поесть и отдохнуть, младшее поколение займет творческая мастерская. Каждые выходные здесь проводят бесплатные мастер-классы. остается только выбрать: рисовать ли на себе или друзьях аквагримом или учиться готовить и заодно практиковаться в английском? А может, всей семьей участвовать в интеллектуальной игре?

    Выбирать куда легче, если все возможности рядом — как в CITY FOOD.

    Материал подготовлен специально для CITY FOOD

    Фото: предоставлено пресс-службой CITY FOOD
    Фото: предоставлено пресс-службой CITY FOOD
    Фото: предоставлено пресс-службой CITY FOOD

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