Выбираем на любой вкус: 35 ресторанов и кафе под одной крышей

Сложно выбрать, куда бы отправиться поесть вечером, особенно если планировать семейный ужин или встречу друзей. Основная сложность — выбрать устраивающий всех ресторан (или кафе). А если вдруг заведение чем-то не устроит, нужно опять искать, выбирать, перемещаться по городу…



Фото: предоставлено пресс-службой CITY FOOD Поделиться Поделиться





Все эти проблемы можно решить, если спланировать визит в гастрономическое пространство CITY FOOD на 4-м этаже ТРК «Сити Молл»: оно объединяет 35 кафе и ресторанов — одни из лучших проектов города, связанные с едой, — под одной крышей.

Здесь есть рестораны, кафе, кондитерские и бары, представляющие русскую, китайскую, итальянскую, грузинскую, американскую, восточную и другие кухни. В CITY FOOD можно съесть бургер или лапшу, пиццу или стейк, пончики или булочки синнабон — в общем, меню на любой вкус.

Фото: предоставлено пресс-службой CITY FOOD Фото: предоставлено пресс-службой CITY FOOD Фото: предоставлено пресс-службой CITY FOOD Фото: предоставлено пресс-службой CITY FOOD Фото: предоставлено пресс-службой CITY FOOD Поделиться Поделиться





Вот некоторые из ресторанов и кафе, представленных здесь:



Фото: предоставлено пресс-службой CITY FOOD Фото: предоставлено пресс-службой CITY FOOD Поделиться Поделиться





IKIGAI — это японское понятие, которое используется для обозначения ощущения собственного предназначения в жизни. В основе меню этого заведения — суши и традиционный суп рамэн с пшеничной лапшой. Но можно также заказать роллы, боулы и татаки.

Samarkind — проект, в котором сочетаются колоритная аутентичная кухня и гостеприимная восточная атмосфера, а в меню можно выбрать бестселлеры кухни Средней Азии в современном исполнении.

В NGON, как видно из названия, подают модную сейчас вьетнамскую еду. Всем любителям Фо Бо — сюда! А если кто любит паэлью и другую еду Барселоны, то найдет эти блюда в Барслона.Еда.

Фото: предоставлено пресс-службой CITY FOOD Поделиться Поделиться





Для тех же, кто не рискует экспериментировать, работают представители традиционных для фудкортов сетей быстрого питания.

Можно смело назвать это место центром притяжения всех любителей вкусно поесть, желающих познакомиться с кухнями стран мира, открыть новые гастрономические границы — или провести время в любимом ресторане или кафе.

В CITY FOOD можно устроить целое путешествие, переходя из заведения в заведение и пробуя что-то новое. Хотите попробовать Пад Тай? Или, например, узнать, что такое сабих? Эклер с лавандой или врап оушн? Приходите и пробуйте!



Но есть и вариант провести весь вечер в любимом кафе: пригласить любимого человека на романтический ужин или устроить большую и шумную встречу друзей. И, конечно, здесь всегда найдется местечко, в котором можно отдохнуть всей семьей и не переживать, как накормить детей.

Фото: предоставлено пресс-службой CITY FOOD Поделиться Поделиться





А чтобы родители тоже могли спокойно поесть и отдохнуть, младшее поколение займет творческая мастерская. Каждые выходные здесь проводят бесплатные мастер-классы. остается только выбрать: рисовать ли на себе или друзьях аквагримом или учиться готовить и заодно практиковаться в английском? А может, всей семьей участвовать в интеллектуальной игре?



Выбирать куда легче, если все возможности рядом — как в CITY FOOD.

Материал подготовлен специально для CITY FOOD

