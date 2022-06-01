Мораторий на блокировку счетов должников по налогам продлен на месяц

Действие моратория на блокировку счетов должников продлено до 1 июля. Об этом сообщает РБК со ссылкой на письмо за подписью главы Федеральной налоговой службы (ФНС) Даниила Егорова в региональные подразделения.



Речь идет о приостановке операций по счетам юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые имеют налоговые задолженности.

