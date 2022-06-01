Мораторий на блокировку счетов должников по налогам продлен на месяц

Действие моратория на блокировку счетов должников продлено до 1 июля. Об этом сообщает РБК со ссылкой на письмо за подписью главы Федеральной налоговой службы (ФНС) Даниила Егорова в региональные подразделения.
Речь идет о приостановке операций по счетам юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые имеют налоговые задолженности.
Запрет на блокировку счетов компаний-должников был введен распоряжением от 10 марта и должен был работать до 1 июня.
Для моратория предусмотрены исключения. В частности, если в ФНС посчитают, что без блокировки компания или ИП может попытаться скрыть активы или иным образом препятствовать взысканию. При этом подобные меры применялись, по данным Федеральной налоговой службы, к одной из тысячи компаний.
После окончания срока моратория (на данный момент — 1 июля) компаниям дадут еще 2 недели на то, чтобы погасить задолженности.