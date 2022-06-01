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    «Волонтеры Победы» помогут провести парад ко Дню ВМФ в Петербурге. Вместе с ними будут добровольцы из Донбасса

    1374
    12 комментариев

    Всероссийский конкурс «Послы Победы. Ленинград» стартовал 1 июня. Его победители примут участие в патриотическом слете и впервые сопроводят военно-морской парад в Петербурге. Об этом рассказали в пресс-службе Смольного.

    Участие в конкурсе могут принять граждане России, Донецкой и Луганской народных республик в возрасте от 18 лет, которые «в течение года принимали активное участие в добровольческой деятельности по сохранению исторической памяти». Заявки принимаются до 20 июня включительно. Победителями станут 100 человек.

    День ВМФ в этом году отмечается 31 июля.

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    Комментарии (12)

    Васисуалий Лошков
    будет подводная лодка из донецка!!!янук-1)))))))))))
    xepnuminu
    а летать будет кто?
    altnec
    Волонтер - слово чуждое русскому языку.
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