    Сейчас

    +19˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +19˚C

    Пасмурно, дождь

    Ощущается как 19

    3 м/с, вос

    765мм

    44%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd61.47eur63.66
    Отмена маршрутокОбрушение ипотекиУголовное дело КГИОПДуховный путь 2.0Образ жизниТуризмОбразованиеПодбираем вузПромышленный ПетербургВакансии

    COVID-19

    В Крыму отменяют масочный режим

    738
    2 комментария

    Крымчанам и гостям полуострова летом разрешили сбросить маски. Теперь они перестанут быть обязательными.

    «В связи с улучшением эпидемиологической обстановки принято решение об отмене с 6 июня обязательного масочного режима в Республике Крым», — сообщил 1 июня глава республики Сергей Аксенов в своем телеграм-канале.

    Также с сегодняшнего дня все ковидные ограничения были отменены в Ростове-на-Дону.

    Напомним, от масок ранее уже избавились Петербург (временно) и Ленобласть. О том, как жители Северной столицы и городские власти относились к средствам защиты в период пандемии, читайте здесь.

    Больше интересных новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии (2)

    своих не бросаем
    гостям?)))))
    xepnuminu
    в крыму ещё разве кто живёт что ле?
    читать все комментариидобавить комментарий

    Новости компаний

    close