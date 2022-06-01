В Крыму отменяют масочный режим

Крымчанам и гостям полуострова летом разрешили сбросить маски. Теперь они перестанут быть обязательными.
«В связи с улучшением эпидемиологической обстановки принято решение об отмене с 6 июня обязательного масочного режима в Республике Крым», — сообщил 1 июня глава республики Сергей Аксенов в своем телеграм-канале.
Также с сегодняшнего дня все ковидные ограничения были отменены в Ростове-на-Дону.
Напомним, от масок ранее уже избавились Петербург (временно) и Ленобласть. О том, как жители Северной столицы и городские власти относились к средствам защиты в период пандемии, читайте здесь.