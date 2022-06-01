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    Петросян показал монолог «Старик и гаджеты» госпитализированным военнослужащим России

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    7 комментариев

    Минобороны России

    В Москве в Центральном военном клиническом госпитале им. П. В. Мандрыка перед военнослужащими России, участвовавшими в спецоперации на Украине, выступил основатель «Смехопанорамы» и телеведущий Евгений Петросян. Об этом 1 июня сообщило Минобороны РФ.

    «Я хочу сказать нашим защитникам добрые слова благодарности за то, что вы делаете, придя в конечном счете к выполнению всех поставленных задач. <…> Я надеюсь, что мы придём к выполнению задач как можно быстрее. <...> Вся страна сплотилась. Вот это ценно», — сказал народный артист РСФСР.

    Перед госпитализированными военнослужащими Петросян исполнил свои монологи: «Мы особые», «Старик и гаджеты». Затем юморист пообщался с военными и медработниками, а также раздал автографы.

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    Комментарии (7)

    Never_Mind
    Этот как Михалков, всегда колеблется с линией партии. Приспособленец.
    Денеб
    А я знаю, кто старик из монолога....который не петрит в гаджетах.....которому всю инфу приносят "в папочке".......
    bluxer
    Молодец Петросян.
    А в телевизоре вместо него давно другие петросяны.
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