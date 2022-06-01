Петросян показал монолог «Старик и гаджеты» госпитализированным военнослужащим России

В Москве в Центральном военном клиническом госпитале им. П. В. Мандрыка перед военнослужащими России, участвовавшими в спецоперации на Украине, выступил основатель «Смехопанорамы» и телеведущий Евгений Петросян. Об этом 1 июня сообщило Минобороны РФ.



«Я хочу сказать нашим защитникам добрые слова благодарности за то, что вы делаете, придя в конечном счете к выполнению всех поставленных задач. <…> Я надеюсь, что мы придём к выполнению задач как можно быстрее. <...> Вся страна сплотилась. Вот это ценно», — сказал народный артист РСФСР.

