В Ленобласти суд дал 19,5 года колонии мужчине, который годами насиловал племянницу

Суд вынес приговор жителю Выборгского района Ленобласти, он признан виновным в насилии над малолетней племянницей. Изначально мужчину задерживали за публикацию интимных фото бывшей сожительницы. Об этом 1 июня сообщает пресс-служба регионального СУ СК.



33-летний выборжец получил 19,5 года колонии строгого режима за изнасилование ребенка, не достигшего 14 лет, насильственные действия сексуального характера и использование несовершеннолетней при подготовке порнографических материалов.

