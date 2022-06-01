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    В Ленобласти суд дал 19,5 года колонии мужчине, который годами насиловал племянницу

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    4 комментария

    Суд вынес приговор жителю Выборгского района Ленобласти, он признан виновным в насилии над малолетней племянницей. Изначально мужчину задерживали за публикацию интимных фото бывшей сожительницы. Об этом 1 июня сообщает пресс-служба регионального СУ СК.

    33-летний выборжец получил 19,5 года колонии строгого режима за изнасилование ребенка, не достигшего 14 лет, насильственные действия сексуального характера и использование несовершеннолетней при подготовке порнографических материалов.

    Следствие представило суду доказательства, что с 2007 до 2017 года подсудимый подвергал сексуальному насилию родственницу. На тот момент ей было меньше 14 лет. Также он снимал видео с участием девочки, а записи хранил на ноутбуке.

    Мужчину задержали в октябре 2020 года. Поводом стало распространение фотографий сожительницы, на которых та была изображена без одежды. В то же время выяснилось, что на протяжении 10 лет фигурант каждую неделю издевался над племянницей. Он угрожал ей шокером, снимал все на видео.

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    Комментарии (4)

    своих не бросаем
    почему не пж в черном дельфине?
    angel of death
    фигово, что во ФСИН он не сможет заработать на выплату достойной компенсации, даже за все 19,5 лет ...
    нужно сидельцев к таким работам привлекать, которые позволят им там зарабатывать, и чтобы потом эти заработки отправлять на выплату компенсаций потерпевшим...
    увы, но правосудие должно быть разумным.
    274700871
    теперь его 19,5 лет тоже самое и ежедневно))
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