В Ленобласти суд дал 19,5 года колонии мужчине, который годами насиловал племянницу

Суд вынес приговор жителю Выборгского района Ленобласти, он признан виновным в насилии над малолетней племянницей. Изначально мужчину задерживали за публикацию интимных фото бывшей сожительницы. Об этом 1 июня сообщает пресс-служба регионального СУ СК.
33-летний выборжец получил 19,5 года колонии строгого режима за изнасилование ребенка, не достигшего 14 лет, насильственные действия сексуального характера и использование несовершеннолетней при подготовке порнографических материалов.
Следствие представило суду доказательства, что с 2007 до 2017 года подсудимый подвергал сексуальному насилию родственницу. На тот момент ей было меньше 14 лет. Также он снимал видео с участием девочки, а записи хранил на ноутбуке.
Мужчину задержали в октябре 2020 года. Поводом стало распространение фотографий сожительницы, на которых та была изображена без одежды. В то же время выяснилось, что на протяжении 10 лет фигурант каждую неделю издевался над племянницей. Он угрожал ей шокером, снимал все на видео.