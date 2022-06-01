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    Глава администрации Киришского района попал в ДТП с грузовиком в Ленобласти

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    3 комментария

    В аварии с большегрузом в Ленинградской области ночью 31 мая пострадал глава администрации Киришского района Олег Дмитриев. Со слов коллег, чиновник был трезв.

    По предварительной информации, в половине первого часа ночи в поселке Будогощь столкнулись Toyota Camry и грузовик Scania. От удара большегруз съехал в кювет. За рулем «Тойоты», по данным 47News, был 57-летний глава администрации Киришского района Олег Дмитриев. После аварии его госпитализировали в областную больницу в Петербурге с переломом ноги.

    Дмитриев подтвердил 47News, что попал в ДТП, и сообщил, что чувствует себя нормально. В администрации Киришского района журналистам рассказали, что, судя по медицинскому заключению, в момент ДТП он был трезв.

    Олег Дмитриев возглавляет администрацию Киришского района с ноября 2019 года. До этого служил в органах прокуратуры и работал ведущим юрисконсультом правового управления ООО «ПО «Киришинефтеоргсинтез».

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    Комментарии (3)

    trianon2128
    В киришской межрайонной больнице приличных травматологов, значит, уже не осталось... Апчхимизация, блин! 😢
    своих не бросаем
    синий как изолента 100%, но глядя на послужной список, ясень пень как стекло
    VVM1962
    если действительно был трезвый, медаль герою .
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