Глава администрации Киришского района попал в ДТП с грузовиком в Ленобласти

В аварии с большегрузом в Ленинградской области ночью 31 мая пострадал глава администрации Киришского района Олег Дмитриев. Со слов коллег, чиновник был трезв.
По предварительной информации, в половине первого часа ночи в поселке Будогощь столкнулись Toyota Camry и грузовик Scania. От удара большегруз съехал в кювет. За рулем «Тойоты», по данным 47News, был 57-летний глава администрации Киришского района Олег Дмитриев. После аварии его госпитализировали в областную больницу в Петербурге с переломом ноги.
Дмитриев подтвердил 47News, что попал в ДТП, и сообщил, что чувствует себя нормально. В администрации Киришского района журналистам рассказали, что, судя по медицинскому заключению, в момент ДТП он был трезв.