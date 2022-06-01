Рост пособий и открытие пунктов обмена в IKEA. Главное вокруг спецоперации на Украине за 1 июня

Товар из IKEA в России всё еще нельзя купить, но теперь можно вернуть или обменять Фото: Артем Устюжанин / E1.RU Поделиться Поделиться





24 февраля по приказу Владимира Путина российские Вооруженные силы начали специальную военную операцию на территории Украины. Мир ответил на это беспрецедентными санкциями, а иностранные компании — уходом с российского рынка. Каждый вечер мы сообщаем вам о главных событиях этого дня. Сегодня подводим итоги 1 июня.

«Газпром» остановил поставки газа еще двум компаниям в Европе «Газпром» полностью останавливает поставки газа датской энергокомпании Ørsted и Shell Energy Europe (европейская «дочка» Shell) из-за отказа оплачивать газ в рублях. Оплата топлива в рублях предусмотрена указом президента РФ Владимира Путина: такое условие выставила Россия для стран, признанных «недружественными». Список таких стран был установлен правительством в марте 2022 года. В него вошли все государства Евросоюза, США, Япония, Украина и ряд других стран.



IKEA вернулась (но совсем чуть-чуть) Компания IKEA открыла пункты обмена и возврата товара в России.

— С 1 июня отделы обмена и возврата в наших магазинах начнут работать со вторника по субботу с 12:00 до 20:00, — сообщается на сайте компании. — Центр поддержки клиентов работает каждый день с 08:00 до 21:00 по местному времени.

Магазины, впрочем, по-прежнему не работают, и когда заработают, неизвестно: продажи приостановлены на неопределенный срок. Работа над встречей Путина и Зеленского остановлена

Возможность встречи президентов России и Украины на разных уровнях обсуждалась с самого начала спецоперации. Стороны допускали ее возможность, но до дела так и не дошло. Недавно были заморожены переговоры между делегациями России и Украины, а сегодня пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сообщил, что и над встречей президентов работа не ведется. — Встреча Путина с Зеленским априори не исключена, она должна быть подготовлена и финализирована документом, работа над которым сейчас остановлена, — цитирует Пескова РИА Новости.

Прожиточные минимумы, пенсии и МРОТ проиндексировали С 1 июня в России вырос ряд социальных выплат благодаря внеочередной индексации МРОТ, пенсий и прожиточных минимумов. Решение об индексации было принято из-за высокого уровня инфляции — после начала спецоперации она резко пошла вверх и по итогам апреля составила уже 17,83% в годовом выражении. Подробнее о том, как выросли выплаты и пособия после индексации и кто сможет получить больше денег, мы рассказывали в этом материале.

Сервис Canva уходит из России

Сервис Canva, предоставляющий пользователям возможности для создания графического дизайна, теперь недоступен в РФ. Работа сервиса построена на использовании готовых графических шаблонов для сайтов и соцсетей. С пользователями из России компания отказалась работать в связи с проведением спецоперации на территории Украины. Также с 1 июня в силу вступает ряд новых законов, касающихся не только спецоперации, но и других сфер. О плановых изменениях читайте в этом материале.