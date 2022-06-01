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    Жаркое пламя решило «подкрепиться» деревьями в сквере у станции метро «Беговая»

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    1 комментарий

    ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

    Яркое пламя «поедает» берёзы в народном сквере «Крымская весна» у станции метро «Беговая» в Петербурге. Об этом в среду вечером в группе «ДТП и ЧП» сообщают очевидцы.

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    Судя по кадрам и видеозаписям, опубликованным в сообществе 1 июня, огонь уничтожает и «пуховый ковёр» на земле. Территорию окутало плотное облако дыма.

    «Нам сказал парень, который тоже заметил пожар, что какой-то мужчина подошёл и зажёг», — рассказала горожанка Дарья.

    Очевидцы, добавила она, сообщили о пожаре в МЧС.

    Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

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    Комментарии (1)

    Jameson
    Название сквера не спасло его от того, что его обнесли забором и будут застраивать. Вроде как будет школа, но, похоже, частная
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