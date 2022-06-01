Жаркое пламя решило «подкрепиться» деревьями в сквере у станции метро «Беговая»

ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб
Яркое пламя «поедает» берёзы в народном сквере «Крымская весна» у станции метро «Беговая» в Петербурге. Об этом в среду вечером в группе «ДТП и ЧП» сообщают очевидцы.
Судя по кадрам и видеозаписям, опубликованным в сообществе 1 июня, огонь уничтожает и «пуховый ковёр» на земле. Территорию окутало плотное облако дыма.
«Нам сказал парень, который тоже заметил пожар, что какой-то мужчина подошёл и зажёг», — рассказала горожанка Дарья.
Очевидцы, добавила она, сообщили о пожаре в МЧС.