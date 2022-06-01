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    Новый детский сад на 100 мест в Невском районе скоро примет первых воспитанников

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    Новый детский сад на 100 мест откроется на Уездном проспекте в Невском районе — застройщик передал здание дошкольного учреждения в безвозмездное пользование районной администрации.

    Как сообщают в Группе ЦДС, садик рассчитан на шесть групп детей в возрасте от двух до семи лет.

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    В новом детском саду в ЖК ЦДС «Елизаровский» оборудованы залы для музыкальных и физкультурных занятий, учебные классы, медицинский кабинет, кабинеты психолога и логопеда.

    На озелененной и благоустроенной территории сада оборудуют по игровой площадке для каждой группы и общую спортивную зону, а системы контроля и сигнализация ограничат доступ на территорию посторонних.

    — Детский сад рядом с домом — это базовая потребность любой семьи, — отметил директор по маркетингу и рекламе Группы ЦДС Иван Носов. — Для нас важно не просто построить социальный объект по всем стандартам. Для всестороннего развития детей мы привлекаем психологов и дизайнеров к разработке интерьера и экстерьера наших садиков и школ.

    Как сообщает застройщик, первые воспитанники придут в новый садик уже в ближайшие недели.

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