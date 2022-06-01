Скончался режиссер сериала «Рабыня Изаура»

Милтон Гонсалвес — режиссер, актер и борец за права темнокожего населения в Бразилии — скончался в возрасте 88 лет. Об этом сообщил телеканал globo.com.



СМИ рассказывает, что Гонсалвеса не стало 30 мая, смерть пришла в результате последствий инсульта, перенесенного в 2020 году, когда он три месяца провел в больнице под дыхательным аппаратом. 31 мая покойный был похоронен на кладбище Рио-де-Жанейро.

