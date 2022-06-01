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    Кино

    Скончался режиссер сериала «Рабыня Изаура»

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    Милтон Гонсалвес — режиссер, актер и борец за права темнокожего населения в Бразилии — скончался в возрасте 88 лет. Об этом сообщил телеканал globo.com.

    СМИ рассказывает, что Гонсалвеса не стало 30 мая, смерть пришла в результате последствий инсульта, перенесенного в 2020 году, когда он три месяца провел в больнице под дыхательным аппаратом. 31 мая покойный был похоронен на кладбище Рио-де-Жанейро.

    На счету режиссера — более 40 «мыльных опер», комедийные шоу, мини-сериалы и более полусотни фильмов. Последней его ролью в 2019 году стала роль пенсионера Орландо, которому внучка помогает стать Санта-Клаусом. У самого Гонсалвеса осталось трое детей и двое внуков.

    В России самым известным проектом Гонсалвеса стал сериал «Рабыня Изаура» (1976), одним из двух режиссеров которого он был. Проект был снят по роману Бернарду Гимарайнша, осуждавшему рабство, отмененное в Бразилии еще позже России — в 1888 году. Сериал называли бразильской «Хижиной дяди Тома». В оригинальном варианте проект состоял из сотни 25-минутных серий, для международного его перемонтировали в 30 получасовых эпизодов. В таком виде он стал самой продаваемой теленовеллой в истории бразильского ТВ. В СССР и позже в России сериал показывали неоднократно с 1988 года — сначала по Центральному телевидению, потом и на других каналах, причем в разных озвучках.

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