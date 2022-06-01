Майора внутренней службы из Кронштадта обвинили в присвоении талонов на топливо

В Петербурге следователи предъявили обвинение майору внутренней службы в присвоении вверенного ему имущества. Об этом 1 июня сообщает пресс-служба СКР.
По данным следствия, начальник отделения тылового обеспечения ОМВД РФ по Кронштадтскому району в период с 22 февраля по 15 марта 2022 года, «используя свое служебное положение, присвоил выделенные для ОМВД горюче-смазочные материалы (в виде талонов на топливо), на общую сумму более 241 тыс. рублей».
Мужчине избрали меру пресечения, однако в СК не уточнили, какую конкретно. Расследование дела продолжается.