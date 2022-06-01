Есть IKEA. Как выглядят магазины шведского ретейлера после возобновления работы

Магазины IKEA в Петербурге 1 июня частично возобновили работу, но ажиотажа в них пока не наблюдается, передает корреспондент «Фонтанки» из ТРК «Мега Дыбенко».
В очереди на обмен и возврат — около трех человек. В открывшихся торговых точках ничего купить нельзя. Оценить наличие товара тоже не представляется возможным: вход в сам магазин по-прежнему ограничен. Ресторан не работает.
Сотрудники утверждают, что и не прекращали работу, однако буквально неделю назад тот же магазин в «Мега Дыбенко» встречал посетителя наглухо закрытым, но через решетку был виден персонал, который суетился в торговом зале.
Напомним, на этой неделе магазины шведской сети стали работать на обмен и возврат по расширенному графику — с 12:00 до 20:00. Ранее прием клиентов осуществлялся с 17:00 до 20:00. Продажи прекратились с 4 марта.