Губернатор Петербурга хочет повысить плату за социальный наём

Законодательное собрание Петербурга утвердило в первом чтении предложение правительства города о повышении платы за социальный жилой наём. Документ утвердили 1 июня.
Согласно предложению губернатора Александра Беглова, законопроектом поднимаются цены за оплату помещений, взятых в социальный наём, с 4 рублей 14 копеек до 10 рублей 83 копеек за метр. Последний раз эту цену меняли в 2010 году.
«Затягивать по 12 лет решение таких вопросов не нужно. Всё должно соответствовать расценкам на текущий момент. Социальные группы льготников должны учитываться другими нормативными документами, и они учтены и получают соответствующие льготы. Не надо политизировать этот вопрос», — пояснил журналистам спикер парламента Александр Бельский.