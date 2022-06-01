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    Губернатор Петербурга хочет повысить плату за социальный наём

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    5 комментариев

    Законодательное собрание Петербурга утвердило в первом чтении предложение правительства города о повышении платы за социальный жилой наём. Документ утвердили 1 июня.

    Согласно предложению губернатора Александра Беглова, законопроектом поднимаются цены за оплату помещений, взятых в социальный наём, с 4 рублей 14 копеек до 10 рублей 83 копеек за метр. Последний раз эту цену меняли в 2010 году.

    «Затягивать по 12 лет решение таких вопросов не нужно. Всё должно соответствовать расценкам на текущий момент. Социальные группы льготников должны учитываться другими нормативными документами, и они учтены и получают соответствующие льготы. Не надо политизировать этот вопрос», — пояснил журналистам спикер парламента Александр Бельский.

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    Комментарии (5)

    angel of death
    в 2.5 раза? =/
    267086865
    мариуполь же надо восстанавливать, с миру по нитке...
    VKuser6784725
    Объясните же наивной чукотской девушке, которая у вас заметки пишет, что слово наём как бы правильнее слова найм. И про займ-заём тоже на всякий случай.
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