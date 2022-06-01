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    РБК: Путин уволил пятерых генералов МВД

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    11 комментариев

    Президент РФ Владимир Путин отправил в отставку пятерых генералов и одного полковника полиции. Об этом 1 июня пишет РБК со ссылкой на выписку из указа, подлинность которой подтвердил близкий к МВД источник.

    Согласно документу от должностей освобождены:

    • начальник Управления МВД по Владимирской области генерал-майор полиции Василий Кукушкин;
    • замначальника ГУ МВД по Алтайскому краю генерал-майор Александр Лаас;
    • начальник УМВД по Ярославской области генерал-майор Андрей Липилин;
    • начальник Оперативного управления МВД генерал-майор Александр Удовенко;
    • замначальника Департамента по материально-техническому и медицинскому обеспечению МВД генерал-майор Юрий Инстранкин;
    • первый замначальника Экспертно-криминалистического центра МВД полковник полиции Эмиль Мусин.

    Собеседник издания отметил, что решение об отставке обусловлено «обычной кадровой ротацией» в министерстве.

    Последний раз о подобной «чистке» в МВД СМИ писали 31 августа прошлого года, когда от должностей были освобождены несколько высокопоставленных руководителей, в том числе генерал-лейтенант Дмитрий Шаробаров, который больше 10 лет возглавлял Главное управление на транспорте.

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    Комментарии (11)

    266157350
    Интересно - сколько вообще там генералов , поскольку 5 из 10 это много , а 5 из 110 - вообще ничего :)))
    Денеб
    Он всюду видит заговор.......
    kolpankolpan
    Судя по" Транспортным делам" ---уволили коррупционера -беспредельщика.Надо к стенке ставить ,а их на пенсион.
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