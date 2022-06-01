РБК: Путин уволил пятерых генералов МВД

Президент РФ Владимир Путин отправил в отставку пятерых генералов и одного полковника полиции. Об этом 1 июня пишет РБК со ссылкой на выписку из указа, подлинность которой подтвердил близкий к МВД источник.
Согласно документу от должностей освобождены:
- начальник Управления МВД по Владимирской области генерал-майор полиции Василий Кукушкин;
- замначальника ГУ МВД по Алтайскому краю генерал-майор Александр Лаас;
- начальник УМВД по Ярославской области генерал-майор Андрей Липилин;
- начальник Оперативного управления МВД генерал-майор Александр Удовенко;
- замначальника Департамента по материально-техническому и медицинскому обеспечению МВД генерал-майор Юрий Инстранкин;
- первый замначальника Экспертно-криминалистического центра МВД полковник полиции Эмиль Мусин.
Собеседник издания отметил, что решение об отставке обусловлено «обычной кадровой ротацией» в министерстве.
Последний раз о подобной «чистке» в МВД СМИ писали 31 августа прошлого года, когда от должностей были освобождены несколько высокопоставленных руководителей, в том числе генерал-лейтенант Дмитрий Шаробаров, который больше 10 лет возглавлял Главное управление на транспорте.