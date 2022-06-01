Природа настолько очистилась, что в Петербург спустя век вернулся краснокнижный лишайник

В Петербурге обнаружили краснокнижный лишайник, который считался исчезнувшим на территории города уже около ста лет. Этот редкий вид очень чувствителен к любым изменениям окружающей среды.

Во время обследования памятника природы «Стрельнинский берег» специалисты обнаружили листоватый лишайник лептогиум насыщенный (Leptogium saturninum), сообщает 1 июня пресс-служба Комитета по природопользованию. Этот вид занесен в региональную Красную книгу и встречается в Ленобласти на большом удалении от Петербурга. В современных границах Петербурга его последний раз находили в 1927 году — в Красносельском и в Пушкинском районах. Двадцатью годами раньше, в 1906-м, он был зарегистрирован между посёлками Лахта и Лисий Нос в Приморском районе.

Лептогиум насыщенный считается индикаторным видом биологически ценных лесов на северо-западе европейской части России. Он предпочитает затененные места с повышенной влажностью, поселяясь на коре старых лиственных деревьев в широколиственных, смешанных и хвойно-мелколиственных лесах с естественной динамикой и старых парках и очень чувствителен к изменениям в окружающей среде.

На территории «Стрельнинского берега» нашли один небольшой экземпляр. Он вырос на коре очень старого ствола ивы ломкой в заболоченных ивовых зарослях недалеко от морского побережья. «Возвращению исчезнувшего вида в город могло способствовать как снижение уровня атмосферного загрязнения, так и постепенное восстановление естественной динамики растительных сообществ на территории городских особо охраняемых природных территорий», — отмечают в комитете.