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    Молодого мужчину затолкали в машину и увезли прямо в центре Петербурга. Объявлен план «Перехват»

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    1 комментарий

    Полиция Центрального района ищет зеленую «Ладу», на которой якобы насильно увезли парня.

    Как стало известно «Фонтанке» 1 июня, около половины второго дня в полицию позвонила женщина и сообщила, что видела, как неподалеку от станции «Владимирская» похитили человека.

    По предварительной информации, она рассказала, что двое мужчин у дома 5 по Большой Московской улице насильно усадили в «Ладу» зеленого цвета молодого человека. И машина на большой скорости двинулась в сторону Владимирского собора.

    В Петербурге введен план «Перехват».

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    Комментарии (1)

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    Неужели увезли добровольцем,о Господи.
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