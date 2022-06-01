Молодого мужчину затолкали в машину и увезли прямо в центре Петербурга. Объявлен план «Перехват»

Как стало известно «Фонтанке» 1 июня, около половины второго дня в полицию позвонила женщина и сообщила, что видела, как неподалеку от станции «Владимирская» похитили человека.



По предварительной информации, она рассказала, что двое мужчин у дома 5 по Большой Московской улице насильно усадили в «Ладу» зеленого цвета молодого человека. И машина на большой скорости двинулась в сторону Владимирского собора.

