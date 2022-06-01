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    Последняя электричка из Петербурга насмерть сбила молодого мужчину по дороге в Калище

    653
    1 комментарий

    Молодой человек погиб на железнодорожных путях в Ленинградской области в ночь на 1 июня. Сотрудники транспортной полиции выясняют, как он оказался под колёсами электрички.

    Как сообщили в Управлении на транспорте МВД по Северо-Западу, информация о погибшем на станции Большая Ижора поступила в дежурную часть около половины первого ночи. Установлено, что несовместимые с жизнью травмы получил 24-летний местный житель.

    По предварительным данным, его сбил электропоезд Петербург — Калище. Судя по расписанию, в это время станцию Большая Ижора проезжает последняя электричка этого направления.

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    Комментарии (1)

    DEMOMON
    Что-то сегодня прям букет жд происшествий.
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