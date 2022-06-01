Последняя электричка из Петербурга насмерть сбила молодого мужчину по дороге в Калище

Молодой человек погиб на железнодорожных путях в Ленинградской области в ночь на 1 июня. Сотрудники транспортной полиции выясняют, как он оказался под колёсами электрички.



Как сообщили в Управлении на транспорте МВД по Северо-Западу, информация о погибшем на станции Большая Ижора поступила в дежурную часть около половины первого ночи. Установлено, что несовместимые с жизнью травмы получил 24-летний местный житель.

