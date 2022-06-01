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    У «Тинькофф Банка» сбои: через приложение не отправляются переводы

    954
    3 комментария

    Днём 1 июня в работе приложения «Тинькофф Банка» наблюдаются сбои. Как сообщает корреспондент «Фонтанки», через сервис невозможно отправить перевод.

    «По техническим причинам сервис временно недоступен. Приносим извинения за доставленные неудобства», — такая плашка появляется при попытке перевода. Некоторые пользователи также отмечают, что вообще не могут зайти в приложение.

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    «Небольшая часть клиентов сейчас может столкнуться со сложностями в работе нашего приложения по техническим причинам. Постараемся исправить как можно скорее, уже активно работаем над этим. Извините, пожалуйста, за неудобства», — отвечает клиентам банк в соцсети.

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    Комментарии (3)

    angel of death
    скорее всего это не сбои, это кто-то костылей в ПО навтыкал и не убрал за собой, а они не вечные =)
    pulspb
    Зачем панику поднимать?
    лысик
    Потанин пришел в офис))
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