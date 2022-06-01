У «Тинькофф Банка» сбои: через приложение не отправляются переводы

Днём 1 июня в работе приложения «Тинькофф Банка» наблюдаются сбои. Как сообщает корреспондент «Фонтанки», через сервис невозможно отправить перевод.
«По техническим причинам сервис временно недоступен. Приносим извинения за доставленные неудобства», — такая плашка появляется при попытке перевода. Некоторые пользователи также отмечают, что вообще не могут зайти в приложение.
«Небольшая часть клиентов сейчас может столкнуться со сложностями в работе нашего приложения по техническим причинам. Постараемся исправить как можно скорее, уже активно работаем над этим. Извините, пожалуйста, за неудобства», — отвечает клиентам банк в соцсети.