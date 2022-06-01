Легенда «Зенита» Александр Кержаков остался без работы

Футбольный клуб «Нижний Новгород» не стал продлевать контракт с главным тренером Александром Кержаковым. Об этом 1 июня пишет «Спорт Экспресс» со ссылкой на самого специалиста.
«На данный момент я не продлил контракт с клубом. Сегодня 1 июня. С первого числа я без работы», — заявил Кержаков.
Александр Кержаков возглавил «Нижний Новгород» в июне 2021 года вскоре после того, как команда, до этого выступавшая в ФНЛ, получила право играть в Российской премьер-лиге. Под руководством Кержакова нижегородцы набрали 33 очка и заняли 11-е место в турнирной таблице чемпионата России.
Александр Кержаков с 2001-го по 2006 год играл за «Зенит», затем перешёл в «Севилью», в составе которой выиграл Кубок УЕФА. В 2008 году вернулся в Россию, провёл два сезона в московском «Динамо». В 2010-м вернулся в «Зенит». В 2017-м завершил карьеру. Лучший бомбардир в истории российского футбола (233 гола). Лучший бомбардир в истории «Зенита» (161 гол) и сборной России (30 голов).