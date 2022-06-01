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    Легенда «Зенита» Александр Кержаков остался без работы

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    4 комментария

    Футбольный клуб «Нижний Новгород» не стал продлевать контракт с главным тренером Александром Кержаковым. Об этом 1 июня пишет «Спорт Экспресс» со ссылкой на самого специалиста.

    «На данный момент я не продлил контракт с клубом. Сегодня 1 июня. С первого числа я без работы», — заявил Кержаков.

    Александр Кержаков возглавил «Нижний Новгород» в июне 2021 года вскоре после того, как команда, до этого выступавшая в ФНЛ, получила право играть в Российской премьер-лиге. Под руководством Кержакова нижегородцы набрали 33 очка и заняли 11-е место в турнирной таблице чемпионата России.

    Александр Кержаков с 2001-го по 2006 год играл за «Зенит», затем перешёл в «Севилью», в составе которой выиграл Кубок УЕФА. В 2008 году вернулся в Россию, провёл два сезона в московском «Динамо». В 2010-м вернулся в «Зенит». В 2017-м завершил карьеру. Лучший бомбардир в истории российского футбола (233 гола). Лучший бомбардир в истории «Зенита» (161 гол) и сборной России (30 голов).

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    Комментарии (4)

    274655793
    Можно СМС ками денег пособирать.
    Свободу Лёхе!
    Все вот смеются над Александром, что только ленивый может ударить мимо ворот, я к ним - присоединюсь! ) Александру, очень хочется пожелать.. - Любви и Дружбы! Но.., Аршавин - круче! ) Ну, это так, в шутку..)
    somn
    Зенит в последней игре помог Кержу, сдав игру. Благодаря этой победе НН миновал стыки.
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