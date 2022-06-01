Такси протаранило забор детского сада в Кудрово в День защиты детей

День защиты детей 1 июня во Всеволожском районе Ленобласти начался с тарана детского сада. Улетевший в забор таксист посетовал на обзор и нарушителей правил парковки.
«Мегаполис»
В половине восьмого часа утра на пересечении Дубовой улицы и проезда у дома 4 по проспекту Строителей в Новом Оккервиле столкнулись Peugeot и такси Volkswagen, сообщают в группе «Жизнь в Кудрово». От удара такси вылетело с дороги на тротуар и протаранило забор детского сада, а Peugeot, судя по фото, врезался в припаркованный Renault.
«Слава Богу, что детей там не было, хотя детская площадка граничит с забором. Забор спас детей. Ужас», — добавляют очевидцы.
Пострадало в ДТП только «железо», рассказал в телеграм-канале «Мегаполис» водитель такси, хотя машины получили серьезные повреждения, а у «Фольксвагена» сработали подушки безопасности. Мужчина пояснил, что не увидел «Пежо» из-за припаркованных с нарушением машин, которые полностью загородили обзор на перекрестке. Он даже притормозил, чтобы одну из них пропустить, приняв сначала за проезжающую.
«Свою вину, конечно, признаю, надо было больше убедиться в безопасности проезда, но даже девушка, которая в меня въехала, но согласно ПДД невиновна (она мне помеха справа), подтверждает факт того, что в безопасности манёвра сложно убедиться, когда обзор полностью закрывают 2 машины, припаркованные со всеми нарушениями, как видно на видео», — отмечает таксист.