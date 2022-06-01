Припаркованная во дворе KIA не понравилась соседской хулиганке и получила булыжником в Купчино

Жительница Фрунзенского района Петербурга объясняет полиции тонкости своих взаимоотношений с соседом и его автомобилем, с которым жёстко обошлась, не совладав с эмоциями.



Как сообщили в ГУ Росгвардии по Петербургу и области, около часа ночи 1 июня наряд вневедомственной охраны задержал женщину, уценившую машину соседа на улице Турку. Мужчина выскочил во двор, заслышав сигнализацию. Лобовое стекло его «Киа Каренс» шло трещинами, на капоте лежал камень, а соседка оценивала результат своих трудов.