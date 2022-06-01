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    «Нет войне!» Сибирская прокуратура подвела итоги конкурса детского рисунка

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    14 комментариев

    Управление Генпрокуратуры РФ по Сибирскому федеральному округу организовало и подвело итоги конкурса детского рисунка и очерка на темы: «Нет войне» и «Никто не забыт, ничто не забыто» соответственно.

    Как сообщили в надзорном ведомстве 1 июня, в День защиты детей, там намеренно не стали определять победителей конкурса, «поскольку очарованы очень многими работами». «Каждый ребёнок вложил душу и сердце в своё маленькое произведение, свои видение и понимание прошедшего и происходящего. Порадовало, что дети знают и помнят своих прадедов, которые защищали нашу и другие страны от варварского нападения гитлеровской Германии», — говорится в сообщении на сайте сибирской прокуратуры.

    День защиты детей отмечается в России и во всём мире ежегодно 1 июня. Это праздник был учреждён в ноябре 1949 года в Париже решением конгресса Международной демократической федерации женщин.

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    Комментарии (14)

    angel of death
    жду астеройд из космоса - он решит все проблемы =)
    Slava_Rossii
    Действительно странно, что подобные конкурсы проводит прокуратура.
    Satyr
    Сюр просто... Как будто во сне Оруэлла читаешь.
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