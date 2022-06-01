«Нет войне!» Сибирская прокуратура подвела итоги конкурса детского рисунка

Управление Генпрокуратуры РФ по Сибирскому федеральному округу организовало и подвело итоги конкурса детского рисунка и очерка на темы: «Нет войне» и «Никто не забыт, ничто не забыто» соответственно.
Как сообщили в надзорном ведомстве 1 июня, в День защиты детей, там намеренно не стали определять победителей конкурса, «поскольку очарованы очень многими работами». «Каждый ребёнок вложил душу и сердце в своё маленькое произведение, свои видение и понимание прошедшего и происходящего. Порадовало, что дети знают и помнят своих прадедов, которые защищали нашу и другие страны от варварского нападения гитлеровской Германии», — говорится в сообщении на сайте сибирской прокуратуры.
День защиты детей отмечается в России и во всём мире ежегодно 1 июня. Это праздник был учреждён в ноябре 1949 года в Париже решением конгресса Международной демократической федерации женщин.