В Московском зоопарке у зебувидных коров родился малыш. Он пьет молоко и активно бегает

В Московском зоопарке у зебувидных коров Тигры и Барона родился теленок. Имени у него еще нет, но он уже активно познает окружающий мир.
«Теленок появился на свет ночью с 27 на 28 апреля. В 8:30 утра его обнаружил кипер (рабочий по уходу за животными. — Прим. ред.). Малыш уже был отлично вылизан, пил молоко и активно бегал. Тигра — опытная мама, она точно знала, как обращаться с детенышем. Вскоре прибыл ветврач, который осмотрел малыша и маму. Он обработал пуповину и констатировал, что оба в полном порядке», — приводит пресс-служба зоопарка слова гендиректора Светланы Акуловой 1 июня.
Семейство переехало в зоопарк с городской фермы, когда Тигра забеременела вторым теленком. Первый родился в прошлом году, его назвали Апельсинкой. Черный бык Барон всегда отличался мягким характером и хорошо ладил с людьми, а вот полосатая Тигра держится более недоверчиво.
В целях безопасности малыш пока живет в закрытом помещении, но скоро его надеются выпустить на улицу. Он понемногу интересуется сеном, а также людьми — но проявляет черты характера обоих родителей: тянется к человеку, а потом внезапно отпрыгивает.
Зебувидные коровы появились в результате скрещивания обычных коров с зебу — длиннорогими горбатыми коровами, распространенными в Африке, Индии, на Мадагаскаре и в Бразилии.