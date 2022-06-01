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    В Московском зоопарке у зебувидных коров родился малыш. Он пьет молоко и активно бегает

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    2 комментария

    В Московском зоопарке у зебувидных коров Тигры и Барона родился теленок. Имени у него еще нет, но он уже активно познает окружающий мир.

    «Теленок появился на свет ночью с 27 на 28 апреля. В 8:30 утра его обнаружил кипер (рабочий по уходу за животными. — Прим. ред.). Малыш уже был отлично вылизан, пил молоко и активно бегал. Тигра — опытная мама, она точно знала, как обращаться с детенышем. Вскоре прибыл ветврач, который осмотрел малыша и маму. Он обработал пуповину и констатировал, что оба в полном порядке», — приводит пресс-служба зоопарка слова гендиректора Светланы Акуловой 1 июня.

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    Семейство переехало в зоопарк с городской фермы, когда Тигра забеременела вторым теленком. Первый родился в прошлом году, его назвали Апельсинкой. Черный бык Барон всегда отличался мягким характером и хорошо ладил с людьми, а вот полосатая Тигра держится более недоверчиво.

    В целях безопасности малыш пока живет в закрытом помещении, но скоро его надеются выпустить на улицу. Он понемногу интересуется сеном, а также людьми — но проявляет черты характера обоих родителей: тянется к человеку, а потом внезапно отпрыгивает.

    Зебувидные коровы появились в результате скрещивания обычных коров с зебу — длиннорогими горбатыми коровами, распространенными в Африке, Индии, на Мадагаскаре и в Бразилии.

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    Комментарии (2)

    Батарейкин
    и вкусный, наверное!)))))
    VKuser49193372
    Какой хорошенький:)
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