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    Больше половины жителей России выступили за введение геймерских дисциплин в школах

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    9 комментариев

    Большинство жителей России (64 %) выступают за введение геймерских дисциплин в школьную программу или хотя бы не против этого. Об этом сообщает РБК, ссылаясь на результаты исследования, проведённого VK Play и ResearchMe.

    Как отмечает издание 1 июня, четверть участвовавших в опросе родителей хотели бы, чтобы дети начали карьеру в играх. По их мнению, такая профессия даст им возможность достойно зарабатывать (48 %), выразить себя в творчестве (46 %), создавать уникальный технологический продукт (45 %) и работать в престижной компании (36 %).

    При этом 33 % опрошенных заявили, что хотели бы, чтобы их дети в игровой индустрии занимались разработкой. За ними по популярности следуют профессия 3D-модельера (8 %) и геймдизайнера (8 %).

    Говоря о зарплате, 25 % родителей рассчитывают на доход от 100 до 200 тысяч рублей, ещё 5 % полагают, что зарплата детей составит более чем 200 тысяч рублей.

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    Комментарии (9)

    dedmoroz_5e4d8827384c2
    это просто враньё более 50%
    Алик-1
    А нельзя начать преподавать в школах предмет: «хочу получать много денег и не работать»? 100% детей и родителей его выберут
    265055770
    Скорее всего большинство опрошенных школьников хотело бы вместо математики резаться в доту или в CS.
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