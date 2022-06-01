Больше половины жителей России выступили за введение геймерских дисциплин в школах

Большинство жителей России (64 %) выступают за введение геймерских дисциплин в школьную программу или хотя бы не против этого. Об этом сообщает РБК, ссылаясь на результаты исследования, проведённого VK Play и ResearchMe.
Как отмечает издание 1 июня, четверть участвовавших в опросе родителей хотели бы, чтобы дети начали карьеру в играх. По их мнению, такая профессия даст им возможность достойно зарабатывать (
При этом 33 % опрошенных заявили, что хотели бы, чтобы их дети в игровой индустрии занимались разработкой. За ними по популярности следуют профессия 3D-модельера (
Говоря о зарплате, 25 % родителей рассчитывают на доход от 100 до 200 тысяч рублей, ещё