Больше половины жителей России выступили за введение геймерских дисциплин в школах

Большинство жителей России (64 %) выступают за введение геймерских дисциплин в школьную программу или хотя бы не против этого. Об этом сообщает РБК, ссылаясь на результаты исследования, проведённого VK Play и ResearchMe.



Как отмечает издание 1 июня, четверть участвовавших в опросе родителей хотели бы, чтобы дети начали карьеру в играх. По их мнению, такая профессия даст им возможность достойно зарабатывать ( 48 % ), выразить себя в творчестве ( 46 % ), создавать уникальный технологический продукт ( 45 % ) и работать в престижной компании ( 36 % ).

