Муниципалов Петроградской стороны и с окраины Петербурга лишат полномочий по уборке снега. Чиновники считают, что это предотвратит «катастрофу» зимой

Законопроект предполагает исключение полномочий по уборке муниципалитетами Петроградской стороны, а также теми муниципальными городами и посёлками, которые находятся на окраине города: в Курортном, Пушкинском, Колпинском, Выборгском, Петродворцовом районах.



В ответ на возмущение депутатов, которые обратили внимание, что в некоторых муниципалитетах и так полномочия переданы администрациям районов, а в Курортном районе муниципалы с уборкой снега справились, чиновники заявили, что хотят провести реформу и унифицировать подход к уборке города.

