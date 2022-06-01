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    Муниципалов Петроградской стороны и с окраины Петербурга лишат полномочий по уборке снега. Чиновники считают, что это предотвратит «катастрофу» зимой

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    3 комментария

    Муниципальные образования Петербурга лишат полномочий по уборке города. Соответствующий документ 1 июня утвердили в первом чтении в Законодательном собрании.

    Законопроект предполагает исключение полномочий по уборке муниципалитетами Петроградской стороны, а также теми муниципальными городами и посёлками, которые находятся на окраине города: в Курортном, Пушкинском, Колпинском, Выборгском, Петродворцовом районах.

    В ответ на возмущение депутатов, которые обратили внимание, что в некоторых муниципалитетах и так полномочия переданы администрациям районов, а в Курортном районе муниципалы с уборкой снега справились, чиновники заявили, что хотят провести реформу и унифицировать подход к уборке города.

    «У нас есть дела, когда муниципалитет выделил на уборку 47 млн рублей, а до исполнителя дошло 2 млн. Нужно прекратить порочную практику перепродажи контрактов на уборку», — заявил представитель губернатора в ЗакСе Константин Сухенко. «Я бы обозначил то, что происходило прошедшей зимой, как катастрофически неуправляемая ситуация. Управленческие решения не выполнялись на местах из-за отсутствия ресурсов», — отметил, в свою очередь, глава жилищного комитета Петербурга Олег Зотов.

    Он добавил, что городу нужна реорганизация, чтобы исключить лишние звенья цепочки, чтобы деньги получал «человек в жёлтом жилете».

    В ответ на вопрос депутатов, боятся ли в Смольном, что «снежная» реформа будет реализована так же, как «мусорная», Зотов ответил, что боится, поэтому он и его коллеги тщательно готовятся к зиме.

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    Комментарии (3)

    James Cook
    "У нас есть дела, когда муниципалитет выделил на уборку 47 млн рублей, а до исполнителя дошло 2 млн. Нужно прекратить порочную практику перепродажи контрактов на уборку», — заявил представитель губернатора в ЗакСе Константин Сухенко." - и где посадки.?
    Cashmare
    хотят унифицировать - это сделать так, чтобы вообще нигде не убирались, чтобы людям не с чем сравнивать было?
    LGlo
    Красном Селе уборка дворовых территорий уже несколько лет как передана районной власти. Ситуация сразу стала катастрофической! Нанятый районом подрядчик не убирается вообще, а конца, который может дать ему пинка - не найти! Этой зимой по дворам было не проехать вообще, жители постоянно писали жалобы куда только можно - реакция нулевая.
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