Дети не говорят по телефону, а смотрят в интернете ролики, серфят и общаются в мессенджерах и соцсетях

Дети в среднем говорят по телефону не больше четырех минут в день: две минуты, когда звонят им, и две — когда звонят они. Чаще всего они смотрят видео в YouTube и TikTok, серфят и общаются в соцсетях и мессенджерах. А вот игры в интернете детей интересуют меньше. Такие выводы сделали эксперты МегаФона на основе цифровых привычек абонентов в возрасте от 3 до 14 лет, использующих детский тариф «МегаФон Kids».

Фото: Shutterstock Поделиться Поделиться





Активнее всего юные абоненты используют гаджетами для просмотра видео — на видеосервисы приходится 44% трафика. На втором месте по популярности — интернет-серфинг (19%), за ними идут мессенджеры (13%) и социальные сети (9%).При этом онлайн-игры занимают только 7% от общего объема трафика.



Что же смотрят дети в интернете? Чаще всего это YouTube — 23% мобильного трафика. Затем следуют TikTok с 15% и Telegram с показателем 9%. В пятерку самых популярных сервисов у детей также входят Вконтакте (7%) и GoogleMarket (6%).



В списке наиболее популярных игр у пользователей Android — раннер Subway Surfers, королевская битва Garena free fire, шутер Roblox, онлайн-версия настольной игры лудо Ludo King, головоломка Fill The Fridge. Пользователи устройств на IOS также играли в королевскую битву PUBG, головоломку Fishdom и виртуальный бильярд 8 Ball Pool.

Если посмотреть на устройства, которые достаются детям, то самыми востребованными у детей сегодня являются Xiaomi Redmi 9A, Samsung Galaxy A12 и Xiaomi Redmi 9°С NFC. На четвертом месте — iPhone 7. Всего в топ-10 — по три модели Xiaomi, Huawei и Apple iPhone.



Напомним, что в сентябре 2021 года МегаФон вошел в Альянс по защите детей в цифровой среде и подписал Хартию «Цифровая этика детства». В частности, на тарифе «МегаФон Kids» включена опция, ограничивающая доступ к нежелательному для детей контенту. Сейчас под фильтр попадает более 10 тыс. сайтов, а доступ к мобильному интернету ограничен с 23:00 до 06:00, чтобы дети не проводили в сети слишком много времени.

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