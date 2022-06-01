В российском МИДе оценили перспективы увеличения товарооборота России и Китая

Годовой товарооборот России и Китая может достигнуть 200 млрд долларов к концу текущего года. Об этом заявил замглавы МИД России Игорь Моргулов на конференции «Россия и Китай: сотрудничество в новую эпоху», передает ТАСС в среду, 1 июня. Ранее эксперты говорили о достижении таких показателей к 2024 году.
В январе — апреле товарооборот России и Китая увеличился в годовом исчислении на
По оценкам экспертов, около
По словам Моргулова, китайские партнеры, несмотря на логистические и производственные трудности, готовы и дальше наращивать товарооборот. В 2021 году он вырос более чем на треть (