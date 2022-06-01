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    В российском МИДе оценили перспективы увеличения товарооборота России и Китая

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    4 комментария

    Годовой товарооборот России и Китая может достигнуть 200 млрд долларов к концу текущего года. Об этом заявил замглавы МИД России Игорь Моргулов на конференции «Россия и Китай: сотрудничество в новую эпоху», передает ТАСС в среду, 1 июня. Ранее эксперты говорили о достижении таких показателей к 2024 году.

    В январе — апреле товарооборот России и Китая увеличился в годовом исчислении на 25,9 %, достигнув 51 млрд долларов. Экспорт из КНР в РФ вырос на 11,3 %, до 20,24 млрд долларов, импорт российских товаров и услуг увеличился на 37,8 % — до 30,8 млрд долларов.

    По оценкам экспертов, около 70 % стоимости ввозимых из России в Китай товаров пришлось на энергоресурсы — уголь, нефть и природный газ. РФ, в свою очередь, покупает смартфоны, промышленное и специализированное оборудование, детские игрушки, обувь, транспортные средства, кондиционеры и компьютеры.

    По словам Моргулова, китайские партнеры, несмотря на логистические и производственные трудности, готовы и дальше наращивать товарооборот. В 2021 году он вырос более чем на треть (33,8 %) и достиг рекордного значения в 146,88 млрд долларов.

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    Комментарии (4)

    своих не бросаем
    очередные влажные фантазии
    Dmitry Antonov
    Может достичь, а может и нет. Не ощущаю радости от увеличения китайского барахла, ничего ценного и мало-мальски современного они поставлять не будут.
    X-кот
    РФ в экономике Китая - 13 место по экспорту и 10 по импорту.. если не путаю
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