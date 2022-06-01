Мамку-иностранку задержали в Петербурге после двух лет международных поисков

Уголовный розыск Петербурга задержал у метро «Проспект Просвещения» гражданку Узбекистана, которую на родине ищут около двух лет за организацию проституции.



34-летнюю нелегальную мигрантку остановили накануне около трех ночи у дома 13, корпус 2, по улице Хошимина, стало известно «Фонтанке» 1 июня. По предварительной информации, иностранку ищут с конца 2020 года в Узбекистане за то, что в 2016 году она организовала в Хорезмской области притон для занятия проституцией и четыре года им активно управляла.

