«Ъ»: Правительство планирует пересадить чиновников на мессенджер от VK

Правительство РФ планирует перенести рабочую переписку чиновников и глав регионов в разработанный VK специальный сервис для госслужащих. Им Минцифры намерено заменить Telegram, WhatsApp, программы для видеоконференций и электронной почты. Об этом 1 июня сообщает газета «Коммерсантъ».
Вице-премьер Дмитрий Чернышенко обратил внимание губернаторов и федеральных органов власти на «необходимость использования в рамках служебной деятельности исключительно отечественных средств обмена мгновенными сообщениями». Он сослался на поручение правительства, составленного еще в марте 2020 года.
В аппарате Чернышенко рассказали «Ъ», мессенджер, о котором говорится в поручении, часть разработанного VK автоматизированного рабочего места госслужащего (АРМ ГС). Планируется, что на ее основе до 2023 года будет создана федеральная госсистема, к ней подключат всех госслужащих.
Платформа должна заменить мессенджеры Telegram, WhatsApp, а также почтовый сервер Microsoft Exchange, облачное офисное ПО Google Docs, сервисы видеоконференции Zoom и Skype.