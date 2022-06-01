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    «Ъ»: Правительство планирует пересадить чиновников на мессенджер от VK

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    1 комментарий

    Правительство РФ планирует перенести рабочую переписку чиновников и глав регионов в разработанный VK специальный сервис для госслужащих. Им Минцифры намерено заменить Telegram, WhatsApp, программы для видеоконференций и электронной почты. Об этом 1 июня сообщает газета «Коммерсантъ».

    Вице-премьер Дмитрий Чернышенко обратил внимание губернаторов и федеральных органов власти на «необходимость использования в рамках служебной деятельности исключительно отечественных средств обмена мгновенными сообщениями». Он сослался на поручение правительства, составленного еще в марте 2020 года.

    В аппарате Чернышенко рассказали «Ъ», мессенджер, о котором говорится в поручении, часть разработанного VK автоматизированного рабочего места госслужащего (АРМ ГС). Планируется, что на ее основе до 2023 года будет создана федеральная госсистема, к ней подключат всех госслужащих.

    Платформа должна заменить мессенджеры Telegram, WhatsApp, а также почтовый сервер Microsoft Exchange, облачное офисное ПО Google Docs, сервисы видеоконференции Zoom и Skype.

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    Комментарии (1)

    Дежурный по объединению
    А на "москвичи" без абс и подушек безопасности правительство не планирует пересадить чиновников?
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