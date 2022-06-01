«Ъ»: Правительство планирует пересадить чиновников на мессенджер от VK

Правительство РФ планирует перенести рабочую переписку чиновников и глав регионов в разработанный VK специальный сервис для госслужащих. Им Минцифры намерено заменить Telegram, WhatsApp, программы для видеоконференций и электронной почты. Об этом 1 июня сообщает газета «Коммерсантъ».



Вице-премьер Дмитрий Чернышенко обратил внимание губернаторов и федеральных органов власти на «необходимость использования в рамках служебной деятельности исключительно отечественных средств обмена мгновенными сообщениями». Он сослался на поручение правительства, составленного еще в марте 2020 года.

