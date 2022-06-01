Немолодого рукоблуда задержали в Купчино за приставания к школьнице

Нелегального мигранта подозревают в нападении на девочку-подростка на юге Петербурга. Он распустил руки, она пожаловалась маме.
Жительница Купчино написала заявление в полицию накануне около половины третьего дня, стало известно «Фонтанке» 1 июня. По предварительной информации, она пересказала историю 15-летней дочери о том, что на неделе с 11 по 17 мая у дома 48, корпус 1, по Дунайскому проспекту к ней приставал мужчина, распускал руки и сильно её напугал.
Оперативно сотрудники уголовного розыска вычислили и задержали подозреваемого — 56-летнего гражданина Узбекистана, который приехал в Россию в ноябре 2021 года, но на миграционный учет так и не встал.
Пока мужчину поместили в камеру, составив протокол о нарушении миграционного законодательства.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.