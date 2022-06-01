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    Падение продолжается: доллар стремится к 61 рублю, евро — к 62

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    7 комментариев

    Рубль продолжает укрепляться на Московской бирже 1 июня.

    Курс доллара при открытии составил 61,91 рубля (+ 41 копейка), евро — 63,04 рубля (+ 71,5 копейки). Затем доллар снизился до 61,46 рубля, а евро — до 62,15 рубля.

    Индекс Мосбиржи снижается на 0,25 %, РТС — на 0,37 %.

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    Комментарии (7)

    kоt-obormot
    Скоро очереди по записи, за чехословацкой обувью ЦЕБО по средней месячной зарплате путриота.
    Да и то, там победит сЕльнейшЕй!
    Pilat
    Да....тяжко Центробанку поддерживать курс резаной американской бумаги
    Беда-а-а-а
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