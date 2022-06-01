Падение продолжается: доллар стремится к 61 рублю, евро — к 62

Рубль продолжает укрепляться на Московской бирже 1 июня.
Курс доллара при открытии составил 61,91 рубля (+ 41 копейка), евро — 63,04 рубля (+ 71,5 копейки). Затем доллар снизился до 61,46 рубля, а евро — до 62,15 рубля.
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Рубль продолжает укрепляться на Московской бирже 1 июня.
Курс доллара при открытии составил 61,91 рубля (+ 41 копейка), евро — 63,04 рубля (+ 71,5 копейки). Затем доллар снизился до 61,46 рубля, а евро — до 62,15 рубля.
Индекс Мосбиржи снижается на
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