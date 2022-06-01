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    Мужчина попал под электричку на границе Петербурга и области

    1927
    1 комментарий

    Скорая увезла в больницу мужчину, который попал под электропоезд во Всеволожском районе области.

    О ЧП в правоохранительные органы сообщила дежурная по станции Кирпичный Завод в 6:20 утра, сообщили «Фонтанке» в пресс-службе УТ МВД по СЗФО 1 июня.

    По данным очевидцев, мужчина, несмотря на утреннее время, был нетрезв и угодил ногой под электричку сообщением Невская Дубровка — Петербург. Ему якобы ампутировало ступню.

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    Транспортная полиция проводит проверку. Как сообщили в пресс-службе ОЖД, в связи с ЧП некоторые пригородные поезда на участке проследовали с опозданием от 10 до 40 минут

    Фото: t.me/Megapolisonline

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    Комментарии (1)

    Cashmare
    - доктор, что со мной?
    - травма ноги.
    - а можно посмотреть?
    - нет, она в другой машине едет.
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