Мужчина попал под электричку на границе Петербурга и области

Скорая увезла в больницу мужчину, который попал под электропоезд во Всеволожском районе области.
О ЧП в правоохранительные органы сообщила дежурная по станции Кирпичный Завод в 6:20 утра, сообщили «Фонтанке» в пресс-службе УТ МВД по СЗФО 1 июня.
По данным очевидцев, мужчина, несмотря на утреннее время, был нетрезв и угодил ногой под электричку сообщением Невская Дубровка — Петербург. Ему якобы ампутировало ступню.
Транспортная полиция проводит проверку. Как сообщили в пресс-службе ОЖД, в связи с ЧП некоторые пригородные поезда на участке проследовали с опозданием от 10 до 40 минут