Мужчина попал под электричку на границе Петербурга и области

Скорая увезла в больницу мужчину, который попал под электропоезд во Всеволожском районе области.

О ЧП в правоохранительные органы сообщила дежурная по станции Кирпичный Завод в 6:20 утра, сообщили «Фонтанке» в пресс-службе УТ МВД по СЗФО 1 июня.



По данным очевидцев, мужчина, несмотря на утреннее время, был нетрезв и угодил ногой под электричку сообщением Невская Дубровка — Петербург. Ему якобы ампутировало ступню.