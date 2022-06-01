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    Прохожий спас девушку от разбойника с ножом на севере Петербурга

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    13 комментариев

    Девушка подверглась нападению в девятиэтажке Выборгского района Петербурга. Преступник помахивал ножом и готовился поправить за её счёт своё финансовое положение, но выход из дома к оживлённому метро для него стал ошибкой.

    Неприятности настигли 34-летнюю сотрудницу строительного гипермаркета почти на пороге квартиры на улице Асафьева накануне, стало известно «Фонтанке» 1 июня. Зайдя в парадную в половине десятого часа вечера, она столкнулась с незнакомцем, который не планировал проходить мимо.

    Мужчина продемонстрировал нож, заверил, что использовать его не постесняется, и потребовал денег. Девушка показала пустые карманы и карту. Забирать пластик и верить, что продиктованный пин-код сработает, нападавший не стал. Поудобнее перехватил нож и вывел жертву на улицу.

    Путь лежал в сторону метро — до ближайшего банкомата пара минут ходьбы. Незамеченной под вооружённым конвоем девушка не прошла. Попавшийся по дороге прохожий спугнул разбойника.

    Добежав до подруги, петербурженка связалась с полицией и описала приметы нападавшего. На вид ему около пятидесяти лет, в лице есть что-то азиатское, волосы тёмные с проседью. Худощав, ростом примерно 170 см. Был одет в синие джинсы и чёрную куртку. Его ищут по делу о разбое.

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    Комментарии (13)

    Pilat
    В банкоматах есть камера.
    Интересно, учитывал ли этот разбойник, что его морда могла бы стать достоянием уголовного розыска и его бы начали вычислять по камерам всего города?
    Да наверняка и по пути там камер достаточно
    120км/ч
    Хорошо, что все живы остались =)
    alex_k
    я бы три раза ввел неправильный пин и все
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