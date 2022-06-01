Прохожий спас девушку от разбойника с ножом на севере Петербурга

Неприятности настигли 34-летнюю сотрудницу строительного гипермаркета почти на пороге квартиры на улице Асафьева накануне, стало известно «Фонтанке» 1 июня. Зайдя в парадную в половине десятого часа вечера, она столкнулась с незнакомцем, который не планировал проходить мимо.

Девушка подверглась нападению в девятиэтажке Выборгского района Петербурга. Преступник помахивал ножом и готовился поправить за её счёт своё финансовое положение, но выход из дома к оживлённому метро для него стал ошибкой.

Мужчина продемонстрировал нож, заверил, что использовать его не постесняется, и потребовал денег. Девушка показала пустые карманы и карту. Забирать пластик и верить, что продиктованный пин-код сработает, нападавший не стал. Поудобнее перехватил нож и вывел жертву на улицу.



Путь лежал в сторону метро — до ближайшего банкомата пара минут ходьбы. Незамеченной под вооружённым конвоем девушка не прошла. Попавшийся по дороге прохожий спугнул разбойника.



Добежав до подруги, петербурженка связалась с полицией и описала приметы нападавшего. На вид ему около пятидесяти лет, в лице есть что-то азиатское, волосы тёмные с проседью. Худощав, ростом примерно 170 см. Был одет в синие джинсы и чёрную куртку. Его ищут по делу о разбое.

