Продавец натяжных потолков попортил лицо мигранту выстрелом на юге Петербурга

Полиция Красносельского района возбудила уголовное дело по статье «Хулиганство» после стрельбы у дома на проспекте Ветеранов.
Конфликт между 32-летним петербуржцем и 28-летним гражданином Узбекистана произошел накануне около десяти вечера, стало известно «Фонтанке» 1 июня. Полицию к дому 171, корпус 2, по проспекту Ветеранов вызвали очевидцы, которые видели предшествующую выстрелу драку.
Иностранца, который состоит на миграционном учете, увезли в больницу с ранением в левую скулу. После оказания медицинской помощи его отпустили на амбулаторное лечение.
Его оппонента, который в социальных сетях позиционирует себя как продавца натяжных потолков, увезли в отдел полиции. У него изъяли аэрозольный пистолет «Пионер».