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    Продавец натяжных потолков попортил лицо мигранту выстрелом на юге Петербурга

    2077
    3 комментария

    Полиция Красносельского района возбудила уголовное дело по статье «Хулиганство» после стрельбы у дома на проспекте Ветеранов.

    Конфликт между 32-летним петербуржцем и 28-летним гражданином Узбекистана произошел накануне около десяти вечера, стало известно «Фонтанке» 1 июня. Полицию к дому 171, корпус 2, по проспекту Ветеранов вызвали очевидцы, которые видели предшествующую выстрелу драку.

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    Иностранца, который состоит на миграционном учете, увезли в больницу с ранением в левую скулу. После оказания медицинской помощи его отпустили на амбулаторное лечение.

    Его оппонента, который в социальных сетях позиционирует себя как продавца натяжных потолков, увезли в отдел полиции. У него изъяли аэрозольный пистолет «Пионер».

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    Комментарии (3)

    Avs7153
    Пионер - всем ребятам пример!
    АбурБанк
    опять эти скинхэды
    monch
    НАШЫ победили!
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