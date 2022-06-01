Аэропорты хотят открыть duty free на внутренних рейсах

Такой режим беспошлинной торговли хотят ввести до конца 2023 года. Об этом рассказал совладелец и председатель совета директоров Внуково Виталий Ванцев в интервью РБК, опубликованном 1 июня.



Предложение, по данным издания, в настоящее время рассматривается в аппарате первого вице-премьера Андрея Белоусова и прорабатывается по линии Федеральной таможенной службы.

