Аэропорты хотят открыть duty free на внутренних рейсах

Владельцы аэропортов попросили российские власти разрешить открыть магазины беспошлинной торговли, наподобие duty free, для пассажиров внутренних рейсов.
Такой режим беспошлинной торговли хотят ввести до конца 2023 года. Об этом рассказал совладелец и председатель совета директоров Внуково Виталий Ванцев в интервью РБК, опубликованном 1 июня.
Предложение, по данным издания, в настоящее время рассматривается в аппарате первого вице-премьера Андрея Белоусова и прорабатывается по линии Федеральной таможенной службы.
Во многих странах магазины беспошлинной торговли есть и в зоне международных рейсов (duty free), и в зоне внутренних рейсов (duty paid). Нововведение позволит пассажирам «покупать товары по ценам ниже, чем они существуют на рынке, — без таможенных пошлин», а аэропортам — повысить выручку на фоне падения международного трафика, отметил Ванцев.
27 мая по распоряжению премьер-министра Михаила Мишустина на рассмотрение Госдумы была внесена поправка в закон «О таможенном регулировании...», которая разрешает открывать в аэропортах магазины беспошлинной торговли, доступные для пассажиров рейсов в страны — члены Евразийского экономического союза (Россия, Казахстан, Киргизия, Армения, Белоруссия).