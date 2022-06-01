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    Серийного угонщика задержали за стрельбу по деревьям у Опочининского сада

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    Дневной покой жителей Васильевского острова нарушили звуки выстрелов. Человек с пистолетом ждал полицию на месте.

    Сообщение о стрельбе поступило в единую службу спасения 112 накануне около пяти вечера, стало известно «Фонтанке» 1 июня. Звонивший сообщал о мужчине с оружием у дома 13, корпус 2, по Опочининой улице.

    Прибывший на место уже через пять минут наряд задержал подозреваемого — 32-летнего местного жителя. У него изъяли аэрозольный пистолет «Пионер».

    По предварительной информации, мужчина лихости ради стрелял по деревьям.

    Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».

    Задержанный ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности за угоны машин.

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