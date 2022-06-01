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    Таиланд отменил карантин для туристов, даже тех, кто без прививки

    1765
    5 комментариев

    Власти Таиланда со среды отменяют карантин для всех прибывающих в страну путешественников, независимо от того, есть у них прививка или нет. Открываются 34 контрольно-пропускных пункта на наземных границах. Об этом 1 июня сообщает ТАСС.

    Вакцинированным туристам нужен прививочный сертификат и медицинская страховка на 10 тысяч долларов. Если у вас нет прививки или вакцинация неполная, требуется ПЦР-тест или отрицательный результат антиген-теста из медучреждения, сделанные за 72 часа до вылета. Все туристы по прибытии в королевство должны пройти медосмотр.

    В Бангкоке и 30 провинциях, в том числе в Пхукете, открываются бары, ночные клубы и другие заведения. Продажа алкоголя в них разрешена до полуночи. У посетителей могут спросить сертификат о вакцинации.

    Губернатор Пхукета с 1 июня отменил требование о необходимости носить маски на открытом воздухе при соблюдении социальной дистанции не менее двух метров. В целом минздрав страны пока не рекомендует полностью отказываться от масок.

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    Комментарии (5)

    VKuser49193372
    Ну и зря. У них там обезъяны близко с оспой.
    doorbal_
    что нужно для поездки в тайланд!? Для поездки нужны деньги! Валюта!
    fedorsmolov
    Правильно, но поздно
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