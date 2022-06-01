Таиланд отменил карантин для туристов, даже тех, кто без прививки

Власти Таиланда со среды отменяют карантин для всех прибывающих в страну путешественников, независимо от того, есть у них прививка или нет. Открываются 34 контрольно-пропускных пункта на наземных границах. Об этом 1 июня сообщает ТАСС.



Вакцинированным туристам нужен прививочный сертификат и медицинская страховка на 10 тысяч долларов. Если у вас нет прививки или вакцинация неполная, требуется ПЦР-тест или отрицательный результат антиген-теста из медучреждения, сделанные за 72 часа до вылета. Все туристы по прибытии в королевство должны пройти медосмотр.

