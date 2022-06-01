Российские авиакомпании готовятся платить за лизинг иностранных самолётов в рублях

Десять авиакомпаний из России открыли в банках рублёвые счета типа «С» для лизинговых платежей иностранным компаниям, пишут 1 июня «Ведомости».
Согласно указу президента от 5 марта 2022 года, авиакомпании должны выплачивать лизинговые платежи кредиторам из «недружественных стран» по «временному порядку исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами» — то есть в рублях по курсу ЦБ через специальный рублёвый счёт «С».
По данным чиновников, счета открыли «Аэрофлот», «Россия», «Победа», S7 Airlines, Smartavia, «Якутия», «Алроса», «Ямал», «Полярные авиалинии», «Аврора», но деньги пока не поступали. Готовятся это сделать «Нордстар», «Уральские авиалинии», «Руслайн», «Ижавиа» и «Ай флай».
«Западные санкции, введенные после начала специальной военной операции (СВО) на Украине, включают запрет на поставку российским перевозчикам самолетов и запчастей к ним, а также на страхование и техническое обслуживание. В срок до 28 марта зарубежные лизинговые компании должны были забрать у эксплуатантов из России принадлежащие им воздушные суда. В ответ российские власти распорядились возвращать самолеты только по решению правительственной комиссии по импортозамещению. В результате значительная часть самолетов осталась в России — на них выполняются перевозки внутри страны», — напоминает издание.