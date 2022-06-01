СК предлагает изменить порядок регистрации в соцсетях

Российский Следственный комитет предлагает ввести новый порядок регистрации в социальных сетях, поскольку нынешний не достаточно эффективно работает с запрещённым контентом. Об этом заместитель председателя СК Елена Леоненко заявила в интервью РИА Новости, опубликованном 1 июня.



«На сегодняшний день у нас остается открытым вопрос о разработке нового порядка регистрации в соцсетях. На наш взгляд, нынешняя система идентификации пользователей не всегда позволяет применять своевременные и эффективные превентивные меры реагирования в отношении тех, кто распространяет запрещенный контент, а также предупреждать использование несовершеннолетними подобного рода контента», — сказала Леоненко.

