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    СК предлагает изменить порядок регистрации в соцсетях

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    28 комментариев

    Российский Следственный комитет предлагает ввести новый порядок регистрации в социальных сетях, поскольку нынешний не достаточно эффективно работает с запрещённым контентом. Об этом заместитель председателя СК Елена Леоненко заявила в интервью РИА Новости, опубликованном 1 июня.

    «На сегодняшний день у нас остается открытым вопрос о разработке нового порядка регистрации в соцсетях. На наш взгляд, нынешняя система идентификации пользователей не всегда позволяет применять своевременные и эффективные превентивные меры реагирования в отношении тех, кто распространяет запрещенный контент, а также предупреждать использование несовершеннолетними подобного рода контента», — сказала Леоненко.

    Он подчеркнула важность качественного мониторинга запрещённой информации в соцсетях (а также в мессенджерах и на прочих ресурсах интернета) с последующей блокировкой такой информации.

    Роскомнадзор весной 2021 года опубликовал проект приказа о правилах работы его системы, предусматривающий, в частности, вариант регистрации пользователя с указанием данных паспорта и адреса проживания. Позже в ведомстве рассказали, что посчитали избыточным запрашивать такие сведения.

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    Комментарии (28)

    Pilat
    Только вот как то они забыли, что только что ввели закон который запрещает сбор личных данных без согласия и отказ на этой основе в каких то действиях.
    Как обычно у нашей власти, чиновники плевать хотели на законы и даже не потрудились их прочесть, прежде чем выдвигать свои инициативы.
    266110330
    В этой сфере не может быть превентивных мер - это называется репрессии и нарушение свободы слова и самовыражения.
    интернет - это информационная сеть, предовтращать можно только преступные действия. Нельзя всех считать преступниками и лишать права на частную жизнь, есть также право на частную переписку и оно нарушается сбором данных со стороны провайдеров. Почему-то не заботит это никого. Люди сами должны решать по поводу контента - чему верить, а чему нет. До сих пор разводы по телефонам работают и полиция не может идентифицировать и принять меры, а здесь уж точно начнут применять не по адресу и не по тем причинам, ещё и без постановления суда - то есть прямо предлагают устроить ГУЛАГ, чтобы было хуже чем у других.
    Never_Mind
    Власть себя дискредитировала и теперь борется с патриотами, которые недовольны состоянием страны.
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