СК предлагает изменить порядок регистрации в соцсетях

Российский Следственный комитет предлагает ввести новый порядок регистрации в социальных сетях, поскольку нынешний не достаточно эффективно работает с запрещённым контентом. Об этом заместитель председателя СК Елена Леоненко заявила в интервью РИА Новости, опубликованном 1 июня.
«На сегодняшний день у нас остается открытым вопрос о разработке нового порядка регистрации в соцсетях. На наш взгляд, нынешняя система идентификации пользователей не всегда позволяет применять своевременные и эффективные превентивные меры реагирования в отношении тех, кто распространяет запрещенный контент, а также предупреждать использование несовершеннолетними подобного рода контента», — сказала Леоненко.
Он подчеркнула важность качественного мониторинга запрещённой информации в соцсетях (а также в мессенджерах и на прочих ресурсах интернета) с последующей блокировкой такой информации.
Роскомнадзор весной 2021 года опубликовал проект приказа о правилах работы его системы, предусматривающий, в частности, вариант регистрации пользователя с указанием данных паспорта и адреса проживания. Позже в ведомстве рассказали, что посчитали избыточным запрашивать такие сведения.