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    NYT: В администрации президента США не могут решить, стоит ли конфисковать активы России

    1096
    7 комментариев

    Представители администрации американского президента Джо Байдена не могут прийти к единому мнению в вопросе о том, стоит ли конфисковать замороженные российские активы. Подобный шаг, считают некоторые чиновники, может подорвать доверие к США как к надёжной стране для инвестиций и хранения активов в стране.

    Как сообщает газета The New York Times 1 июня, изъятие активов РФ может подтолкнуть центральные банки других стран переориентировать свои активы из долларов в другие валюты.

    Отметим, в конце апреля глава Минюста Меррик Гарленд заявил, что его ведомство готово поддержать принятие законопроекта, который позволит американским властям передать Украине часть активов, конфискованных из-за антироссийских санкций. На данный момент, пояснил он, такого механизма нет.

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    Комментарии (7)

    Vasya11
    "может подорвать доверие к США как к надёжной стране для инвестиций и хранения активов в стране"©.
    __________
    Странно!
    А что? Весь мир земного шарика, этого ещё не заметил?
    Диктатор, через оскал, скромно улыбается и приветствует воздух.
    Свободу Лёхе!
    Так-то, если уж по-честному, по любому честному современному Закону, наворованное положено вернуть.. - Владельцу, т.е. - Народу РФ! Делов-то - доказать в Суде, в любом нормальном, что Народ РФ был обворован Правительством РФ. Затем, посмотреть.. достиг ли Народ РФ Совершеннолетия и, если достиг, спросить Народ РФ - готов ли он вступить в Права таким наследием?! Объяснить Народу РФ, что обокрав его, воры успели "натворить делов" на украденные средства и, что теперь и долгов у него.. - "выше крыши"! Уверен, Народ РФ.. - Чего замолк? - Задумался, Господи..) - Наверное, вспомнилось.. - "Именем Народа СССР.."? - Да, именно это вспомнилось! - Ну, ты же сам видишь, что Народы - есть!) - Народы - все видят, что они есть, я не вижу такого.. - не вижу Народа РФ! - Делов-то, пиши..: Народы РФ! ) - Ага, кажется понимаю, Россия это - Народы(!) РФ, да? - Так точно! ) - Но ведь.., они такие.. - разные! - Ровно так, как.. Преступник и Святой! - Господи, мне скажут, что не по Теме! - Так ты вернись к..
    xepnuminu
    Резать к чертовой матери, не дожидаясь перитонитов! (С)
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