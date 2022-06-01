NYT: В администрации президента США не могут решить, стоит ли конфисковать активы России

Представители администрации американского президента Джо Байдена не могут прийти к единому мнению в вопросе о том, стоит ли конфисковать замороженные российские активы. Подобный шаг, считают некоторые чиновники, может подорвать доверие к США как к надёжной стране для инвестиций и хранения активов в стране.

Как сообщает газета The New York Times 1 июня, изъятие активов РФ может подтолкнуть центральные банки других стран переориентировать свои активы из долларов в другие валюты.

Отметим, в конце апреля глава Минюста Меррик Гарленд заявил, что его ведомство готово поддержать принятие законопроекта, который позволит американским властям передать Украине часть активов, конфискованных из-за антироссийских санкций. На данный момент, пояснил он, такого механизма нет.