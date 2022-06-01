Турция отменила ПЦР-тесты для въезда в страну

Турция с 1 июня отменяет требование о предъявлении отрицательных ПЦР-тестов или тестов на антитела. Об этом сообщает МВД страны на официальном сайте ведомства.



«Начиная с 1 июня для въезда в страну со всех пограничных пунктов не будет требоваться заключение ПЦР-теста с отрицательным результатом, проведенного максимум за 72 часа до въезда, или отрицательный экспресс-тест на антиген, проведенный в течение 48 часов после въезда», — гласит запись на сайте министерства.