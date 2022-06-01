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    Турция отменила ПЦР-тесты для въезда в страну

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    2 комментария

    Турция с 1 июня отменяет требование о предъявлении отрицательных ПЦР-тестов или тестов на антитела. Об этом сообщает МВД страны на официальном сайте ведомства.

    «Начиная с 1 июня для въезда в страну со всех пограничных пунктов не будет требоваться заключение ПЦР-теста с отрицательным результатом, проведенного максимум за 72 часа до въезда, или отрицательный экспресс-тест на антиген, проведенный в течение 48 часов после въезда», — гласит запись на сайте министерства.

    «Фонтанка» писала, что в первом квартале 2022 года из-за сокращения авиаперевозок Россия впервые не вошла в тройку стран-лидеров по турпотоку в Турцию. Так, в январе — марте страну посетили 360,7 тысячи россиян — на 9% меньше, чем годом ранее.

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    Комментарии (2)

    Hans-Christian
    😳😳😳. Ты уже записался 🤨?
    xepnuminu
    родина в опасности нефиг по заграницам таскаться.
    все на фронт за вождя биться!
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