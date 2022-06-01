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    В ГУАП стартует приемная кампания бакалавриата, специалитета и магистратуры

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    Подача документов начнется 20 июня 2022 года. Предлагаем разобраться, как это сделать, можно ли учиться «на бюджете» вечером или заочно и есть ли в вузе военная кафедра.

    Медиа-центр ГУАП
    Медиа-центр ГУАПФото: Предоставлено пресс-службой ГУАП
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    Напомним, что специалитет — это привычная для России пятилетняя программа образования. При двухэтапной системе бакалавр получает диплом за четыре года, после чего может поступить в магистратуру, где углубляет знания в течение двух лет.

    В этом году документы на поступление в Государственный университет аэрокосмического приборостроения (ГУАП) подаются как через интернет, так и оффлайн. В первом случае абитуриент выбирает между личным кабинетом и сервисом «Поступление в вуз онлайн». Также документы можно лично принести в приемную комиссию на улицу Якубовича, 26 или отправить традиционной почтой. Список нужных бумаг есть на сайте вуза.

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    Для будущих специалистов и бакалавров кроме традиционного очного предусмотрено вечернее и заочное обучение, причем есть и платные, и бюджетные места. Если студент захочет поступить по контракту, а потом перевестись на бесплатное обучение, он сможет это сделать на конкурсной основе. Для этого потребуется, прежде всего, наличие вакантных бюджетных мест, а также сдача двух сессий подряд на «хорошо» и «отлично».

    Магистратура университета позволяет получить более глубокие знания по выбранной специальности, развить необходимые навыки и подготовиться к научно-исследовательской деятельности. Диплом этой программы обязателен для тех, кто планирует поступать в аспирантуру. Стоит отметить: ГУАП — один из немногих вузов Петербурга, где доступна бюджетная заочная магистратура.

    Немаловажно и то, что в университете активно работает отдел содействия трудоустройству выпускников. Он предоставляет актуальную информацию о вакансиях, проводит дни карьеры, лекции, мастер-классы, тренинги, экскурсии и другие мероприятия, помогающие найти работу.

    В течение всего времени работы университета здесь осуществлялась и военная подготовка студентов. С 2019 года она проводится на базе Военного учебного центра при ГУАП. В его составе — две военные кафедры: воздушно-космических сил и автоматизированных и инфокоммуникационных систем. Они готовят кадровых офицеров, а также командиров и солдат запаса.

    Материал подготовлен специально для Государственного университета аэрокосмического приборостроения.


    Лицензия на осуществление образоватлеьной деятельности №1803 от 08 декабря 2015 года.

    Медиа-центр ГУАП
    Медиа-центр ГУАПФото: Предоставлено пресс-службой ГУАП

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