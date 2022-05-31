Группу школьников на Кубани подозревают в изнасиловании 11-летней девочки

Группу школьников подозревают в сексуальном насилии над 11-летней девочкой в Красноармейском районе Краснодарского края. Возбуждено уголовное дело, самый юный фигурант отправился под домашний арест.
Как сообщает Следственный комитет России 31 мая, девочка пострадала весной этого года. До конца мая школьница молчала, но в итоге поделилась с матерью, которая сразу же обратилась в правоохранительные органы.
Следователи установили причастность пятерых подростков: шестиклассника из местной школы, а также семиклассника и троих девятиклассников из школы-интерната, пишет 93.RU. Последних задержали и возбудили уголовное дело по п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста).
14-летнего подозреваемого ограничили домашним арестом. Решается вопрос о мере пресечения для остальных.
Расследование взял на контроль председатель СК России Александр Бастрыкин.