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    Молодого мотоциклиста госпитализировали после неудачной поездки на юге Петербурга

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    Поездка на мотоцикле завершилась госпитализацией для молодого человека, ехавшего вечером вторника по проезжей части в Московском районе Петербурга.

    Как сообщил очевидец в группе «ДТП и ЧП» 31 мая, авария произошла у дома 30 по улице Типанова. На сделанных им снимках запечатлён мужчина в мотоциклетном шлеме, который лежит на асфальте, рядом находится упавшее на бок двухколёсное транспортное средство.

    В пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти уточнили, что в 18:25 40-летний водитель Honda при перестроении наехал на мотоцикл той же марки. Пострадал 24-летний мотоциклист, его госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

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