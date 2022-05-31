Матвиенко рассказала про задачи специальной военной операции на Украине и про переговоры с Киевом

Россия могла быстро завершить специальную военную операцию на Украине, но не стала жертвовать мирным населением. Об этом 31 мая заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
«Мы могли завершить специальную военную операцию быстро, но тогда были бы жертвы среди мирного населения. Мы не можем себе это позволить, это не наша задача», — сказала Матвиенко на встрече с президентом Мозамбика Филипе Ньюси (цитата по «Интерфакс»).
Валентина Матвиенко отметила, что главной задачей специальной военной операции было уничтожение вооружения на Украине, а также договор о внеблоковом и безъядерном статусе Киева. Она рассказала, что устраивающее обе стороны соглашение уже было готово, в этот момент Россия отвела войска от Киева и от Харькова.
«Главным условием там было, что Украина останется внеблоковым, нейтральным государством, как Австрия например, что не будет ядерным государством. Украина поставила свои условия. Но, к сожалению, те, кто осуществляют внешнее управление, не позволили подписать это соглашение», — отметила спикер.
Она добавила, что Россия готова продолжить переговоры с Украиной для достижения мирного соглашения, готова искать дипломатические и мирные решения, но пока «не видит такую обратную реакцию со стороны Киева».