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    Авиакомпания «Победа» временно приостановила продажу билетов и регистрацию на своём сайте

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    2 комментария

    Пассажиры авиакомпании «Победа» временно не могут купить билеты, допуслуги или зарегистрироваться на рейс онлайн через официальный сайт авиакомпании. На сайте их встречает сообщение о технических работах в рамках импортозамещения.

    «Из-за технического перехода на новую систему бронирования 31 мая с 20:00 (время московское) на сайте pobeda.aero будет недоступно бронирование перелёта и дополнительных услуг, а также онлайн-регистрация, — говорится на сайте компании. — Команда «Победы» сожалеет о доставленных неудобствах и просит оформить билет или добавить в бронирование дополнительные услуги до начала технических работ».

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    Уточняется, что технические работы планируется завершить 1 июня в 9:00.

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    Комментарии (2)

    Дежурный по объединению
    На 90 день они таки решили сменить амадеус на что-то импортозамещенное?
    SERGEY111
    Эээээээ ребяты , ну не так же рано вы должны были начать загибаться - у меня билет уже на конец июля куплен в вашей конторе , дайте из отпуска из Питера обратно на работу вернуться .
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