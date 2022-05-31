Авиакомпания «Победа» временно приостановила продажу билетов и регистрацию на своём сайте

Пассажиры авиакомпании «Победа» временно не могут купить билеты, допуслуги или зарегистрироваться на рейс онлайн через официальный сайт авиакомпании. На сайте их встречает сообщение о технических работах в рамках импортозамещения.



«Из-за технического перехода на новую систему бронирования 31 мая с 20:00 (время московское) на сайте pobeda.aero будет недоступно бронирование перелёта и дополнительных услуг, а также онлайн-регистрация, — говорится на сайте компании. — Команда «Победы» сожалеет о доставленных неудобствах и просит оформить билет или добавить в бронирование дополнительные услуги до начала технических работ».