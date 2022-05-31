Берегите печень. В Минздраве рассказали об опасных побочных эффектах анальгина

Минздрав рекомендует производителям препаратов с действующим веществом метамизол натрия внести изменения в инструкции по их применению. Метамизол натрия — это известный всем анальгин, который кроме стран СНГ, используется разве что в Индии. В мире от него давно уже отказались из-за тяжелых побочных эффектов. В РФ только сейчас регулятор потребовал рассказать о них в инструкциях к препаратам.

Как сообщает в своем письме с рекомендациями производителям департамент регулирования обращения лекарственных средств и медицинских изделий Минздрава, на фоне приема анальгина могут развиться такие лекарственные поражения печени и желчевыводящих путей, как острый гепатит и гепатоцеллюлярный гепатит (приводит к раку печени). Повышение уровня печеночных трансаминаз, и желтуха чаще развивались на фоне других побочных эффектов анальгина — кожной сыпи, лихорадки, патологических изменений крови или сопровождались признаками аутоиммунного гепатита.

В письме говорится, что после прекращения приема анальгина такие пациенты, как правило, выздоравливают, но были случаи острой печеночной недостаточности, потребовавшие трансплантации печени.



Медицина не знает, почему развиваются такие побочные эффекты, но есть предположение, что они имеют аутоиммунную природу. Если на фоне лечения анальгином появляются вышеназванные симптомы, надо прекратить его прием и срочно обращаться к врачу — оценить состояние и функцию печени.



Еще пару десятков лет назад анальгин был почти кремлевской таблеткой. Врачи назначали его детям и взрослым для снижения температуры при лихорадке, при любых болях. Хотя уже тогда за рубежом его перестали производить вообще. В России он по-прежнему в списке популярных дешевых препаратов. Его действующее вещество входит в состав таблеток не только с немудреным торговым наименованием «Анальгин». Он основа для таких таблеток, как «Пентанов», «Спазган», «Спазмалгон», «Тетралгин», «Темпалгин», «Беллалгин», «Андипал» и других. Прежде входил даже в состав перцовых пластырей.

