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    Немецкая Uniper впервые заплатила за российский газ по новой схеме

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    4 комментария

    Немецкий импортер российского газа Uniper объявил, что произвел первый платеж по новой схеме, предложенной Москвой, когда поступившие средства переводятся в рубли. Об этом 31 мая пишет Reuters.

    «Как и другие немецкие и европейские компании, Uniper изменил способ оплаты поставок газа из России. Uniper платит в евро в соответствии с новым механизмом оплаты», — цитирует издание заявление компании.

    Уточняется, что платеж был произведен в конце мая, и, таким образом, компания может соблюдать условия контракта, не нарушая санкции.

    В марте Владимир Путин поручил перевести расчеты за поставки газа в недружественные страны на рубли. 31 марта он подписал указ, согласно которому с 1 апреля покупатели из недружественных стран будут обязаны открывать в Газпромбанке специальные рублевые и валютные счета для оплаты поставок. Непоступление средств Россия оценит как неисполнение обязательств со стороны покупателя.

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    Комментарии (4)

    07A
    Ну вот и умницы. А то кукареканья то было от наших либеров, никогда, европка не прогнется, принципы солидарности.
    Avs7153
    Uniper - Repinu!
    Запорожцы(!) пишут письмо турецкому(!!) султану(!!!)
    своих не бросаем
    я то смотрю, с чего бы картошка стала по 25₽ в пятерочке, а вон оно чё Михалыч
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