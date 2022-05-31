Немецкая Uniper впервые заплатила за российский газ по новой схеме

Немецкий импортер российского газа Uniper объявил, что произвел первый платеж по новой схеме, предложенной Москвой, когда поступившие средства переводятся в рубли. Об этом 31 мая пишет Reuters.



«Как и другие немецкие и европейские компании, Uniper изменил способ оплаты поставок газа из России. Uniper платит в евро в соответствии с новым механизмом оплаты», — цитирует издание заявление компании.

