Немецкая Uniper впервые заплатила за российский газ по новой схеме

Немецкий импортер российского газа Uniper объявил, что произвел первый платеж по новой схеме, предложенной Москвой, когда поступившие средства переводятся в рубли. Об этом 31 мая пишет Reuters.
«Как и другие немецкие и европейские компании, Uniper изменил способ оплаты поставок газа из России. Uniper платит в евро в соответствии с новым механизмом оплаты», — цитирует издание заявление компании.
Уточняется, что платеж был произведен в конце мая, и, таким образом, компания может соблюдать условия контракта, не нарушая санкции.
В марте Владимир Путин поручил перевести расчеты за поставки газа в недружественные страны на рубли. 31 марта он подписал указ, согласно которому с 1 апреля покупатели из недружественных стран будут обязаны открывать в Газпромбанке специальные рублевые и валютные счета для оплаты поставок. Непоступление средств Россия оценит как неисполнение обязательств со стороны покупателя.