Физкульт-проект. Каким спортом сегодня можно заняться в собственном дворе

Застройщики поддерживают стремление к здоровому образу жизни своих покупателей. Причем одной футбольной площадкой и парой тренажеров уже не отделаешься — приходится продумывать целые воркаут-зоны, и даже размещать беговые и велодорожки прямо во дворах комплексов — так сказать, не отходя от дома.



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Популярная концепция 15-минутного города гласит: при грамотном планировании даже в мегаполисе все необходимое должно располагаться в шаговой доступности или же дорога туда не должна занимать дольше 15 минут. Это относится и к спортивным активностям — например, жителям ряда новостроек уже не надо ездить далеко в фитнес-клуб. Как отмечает Ольга Трошева, руководитель Консалтингового центра «Петербургская Недвижимость» (Setl Group), сегодня в проектах класса «комфорт» и выше предусмотрены все необходимые инфраструктурные опции, в том числе и спортивные площадки.



— Спорт сегодня популярен, а молодые активные люди как раз являются основными покупателями жилья в новостройках, — отметила Ольга Ульянова, директор по маркетингу компании Полис Групп. — Поэтому во дворах застройщики создают инфраструктуру для отдыха и для занятий спортом.

Спокойствие, только спокойствие

Отметим, что возможность спокойно отдохнуть для жителей так же важна, как и физическая активность. Кому-то хочется беговую или велодорожку, зону с уличными тренажерами, а кому-то — пешеходный маршрут для спокойных прогулок и разнообразные игровые площадки для детей. Поэтому важно соблюсти баланс и зонировать территорию так, чтобы зоны для активного отдыха находились в удалении от мест, где в тишине можно посидеть и почитать книгу.



— Не все жители хотят вести только активный образ жизни, среди клиентов всегда будут те, кто заинтересован в наличии тихих зон отдыха, — говорит Ян Фельдман, директор по маркетингу ГК «Ленстройтрест». — Например, мы опросили жильцов, которые проживали в домах финского городка «Юттери» с 2016 года, и выяснили, что им хотелось бы изменить в оформлении придомовой территории, какие элементы благоустройства, на их взгляд, устарели или мало используются, что хотелось бы добавить нового. И большая часть жильцов предложила на месте зоны воркаута оборудовать дополнительное место для спокойного отдыха с уютными скамейками и красивым озеленением.



— Большинство наших покупателей — семейные люди, которые приобретают квартиры надолго, для жизни с детьми, — продолжила Анжелика Альшаева, генеральный директор Агентства недвижимости «КВС». — Мы понимаем, что для таких клиентов очень важно иметь комфортные и безопасные места для игр и прогулок рядом с домом. Поэтому мы уделяем благоустройству особое внимание, а также поддерживаем тренд на здоровый образ жизни и регулярные занятия спортом.



Предел фантазии

Вариантов организации спортивного досуга может быть множество.



— Есть так называемый набор минимум — это уличные тренажеры, спортивная площадка для игр в футбол, волейбол или баскетбол, — добавил Ян Фельдман. — Но понятие спортивной инфраструктуры гораздо шире, поэтому одной футбольной площадки и пары тренажеров для современной новостройки уже недостаточно. В наших кварталах мы продумываем внутридворовую логистику так, чтобы во дворе можно было спокойно кататься на велосипеде или самокате.

Он отметил, что при проектировании застройщики нередко делают упор на инфраструктуру для детей, забывая о потребностях взрослых жителей, нужно же учитывать разные варианты. Так, в «Яниле» есть скейт-парк для подростков и площадка для панна-футбола, для взрослых — тренажеры, и для тех и других — футбольное поле, которое зимой превращается в каток. Пожилые жители могут заниматься скандинавской ходьбой на территории квартала, а в теплое время года проводятся занятия йогой или мастер-классы, например по зумбе.



В проектах Setl Group тоже не ограничиваются привычными территориями для зарядки, а создают фитнес-зоны нового поколения. Как рассказала Ольга Трошева, концепция площадок SetlSport была разработана в прошлом году совместно с профессиональными спортсменами и экспертами мирового уровня. На каждой спортивной площадке создаются четыре фитнес-станции с эксклюзивным оборудованием для кардио-, силовых, функциональных и базовых тренировок.

— Разработчиков концепции вдохновляла совершенная структура человеческого тела, в котором все группы мышц взаимосвязаны, а выносливость организма зависит от силы каждого отдельного звена, — пояснила Ольга Трошева — Поэтому на любом из новых тренажеров можно выполнять десятки упражнений на проработку нескольких групп мышц и развитие всего тела. За основу были взяты самые интересные и полезные снаряды для кроссфита, гимнастики и фитнеса.



В плюс к этому на территории ЖК «Чистое небо» на проспекте Королева была открыта воркаут-площадка с зонами для кроссфита, скейтбординга и скалолазания. На территории для кроссфита есть многофункциональная рама, канаты и турники, «рукоход», тумбы разной высоты и специальная шина. Отдельно выделена зона с силовыми тренажерами разных видов и скамьями для пресса. Кроме того, здесь есть необычный тренажер «текбол», напоминающий стол для тенниса с изогнутыми бортами: он позволяет отрабатывать навыки игры в футбол, развивать выносливость и внимание. Также на площадке предусмотрена отдельная территория для катания на скейтбордах, скалодром и многофункциональное поле для футбола, баскетбола и волейбола.

В кварталах «ЮгТаун» от КВС в Пушкинском районе у жителей и вовсе будет собственный парк отдыха «Олимпийские надежды» площадью 4200 кв. м. Как рассказала Анжелика Альшаева, на его территории построят футбольное, волейбольное и баскетбольное поля, площадки с тренажерами и гимнастическим комплексом, а также зону для подвижных игр детей.



— Дорожки, проходящие через парк, подойдут для пробежек, катания на велосипедах, самокатах и роликах. Для удобства владельцев двухколесного транспорта мы также оборудовали велопарковки во дворах. Все это будет вдохновлять людей вести подвижный образ жизни, больше гулять, проводить время с семьей, а также знакомиться и общаться с соседями, — подытожила она.

— Один из запросов покупателей жилья на сегодняшний день — это комфортная среда не только в доме, но и на территории квартала, — говорит Анзор Берсиров, руководитель проектов комплексного освоения территорий Объединения «Строительный трест». В ЖК NEWПИТЕР созданы воркаут-зоны, мини-стадион, а также сеть велодорожек, поэтому покупатели недвижимости в наших домах всегда могут найти занятия по душе.

— Мы в качестве обязательных элементов спортивной инфраструктуры устанавливаем уличные тренажеры, — говорит Ольга Ульянова. — Эти спортивные снаряды универсальны, на них могут тренироваться и взрослые, и дети. Если позволяет площадь выделенного под жилой проект участка, то можно предусмотреть площадку под игровые виды спорта — хоккейную коробку, площадку для занятий волейболом или баскетболом. Также уже в качестве стандарта благоустройства мы устанавливаем стоянку для велосипедов. В одном из своих проектов мы предусмотрели беговую дорожку по периметру жилого комплекса.



Дальше — больше?

Участники рынка отмечают, что тренд на активный образ жизни довольно устойчив. По словам Яна Фельдмана, запрос на инфраструктуру для спорта будет расти, а наполнение внутренней территории жилых комплексов будет качественно меняться. Все чаще застройщики будут предлагать жителям не только спортивные объекты, но и создавать все условия для их использования: открывать точки проката спортивного инвентаря, проводить тренировки на свежем воздухе, устраивать соседские соревнования и спортивные праздники.

— Мы заметили этот тренд и взяли на вооружение еще несколько лет назад, когда предложили рынку градостроительную философию благополучия «Живи», где в центре внимания — забота о новоселах и создание условий для полноценной жизни в квартале, — отметил он. Конечно, сложно определить, какое количество людей выбирают жилой комплекс именно за разнообразие спортивных объектов. Но в комплексе с остальными элементами благоустройства это может стать дополнительным фактором в пользу конкретного дома.



Анна Романова, «Фонтанка.ру»